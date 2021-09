地獄之井真面目曝！遍地腐屍惡臭狂飄　怕被詛咒百萬年無人靠近

▲葉門的「地獄之井」長年飄著惡臭,讓人不敢靠近,下同。(圖/翻攝自推特/@Alsakaniali)

記者葉睿涵/綜合報導

中東葉門馬哈拉省(Al-Mahra)的沙漠有一個30公尺寬、112公尺深的巴爾胡特井(Well of Barhout),由於這口井長年發出惡臭,加上它坐落的地點相當神秘,因此當地人相信,這個洞穴是「惡魔的監獄」或是「叛教者死後受折磨的地方」,一旦靠近就會招來厄運與詛咒,並將其稱為「地獄之井」。

據路透社與法新社報導,為了揭開這口井的神秘面紗,阿曼洞穴探險隊(OCET)的8名勇者最近深入洞底一探究竟,並在洞內發現許多蛇和動物的屍體,終於了解了洞穴惡臭的來源。OCET也在洞中發現不少由滴水形成的灰綠色穴珠(cave pearl),不過洞內並沒有任何「超自然現象」。

VIDEO: Driven by their passion to explore the unknown, a team of Omani cavers are believed to be the first to reach the bottom of Yemen's mysterious Well of Barhout -- the little-understood natural wonder, also known as the "Well of Hell" pic.twitter.com/LdiPvwjsBZ