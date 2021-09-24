梅克爾卸16年總理生涯！德大選辯論最終回　領先兩黨民調僅差2％

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）結束16年總理執政生涯不再連任。（圖／路透）



文／中央社

德國大選最後一場電視辯論今登場，居領先兩黨的領袖蕭茲和拉謝特呼籲建立更強大的歐盟。這場距投票僅3天的最終回辯論幾不會動搖選情，選後面臨漫長組閣似不可免。

法新社報導，梅克爾結束16年總理執政生涯不再連任，9月26日大選將決定德國新任總理誰屬。民調顯示，梅克爾所屬的保守派基民/基社聯盟（CDU/CSU）支持度原本落後，但現已直追中間偏左的社民黨（SPD），雙方差距已縮小到僅剩2%。

西方盟邦正密切關注這場大選，擔心歐洲最大經濟體德國選後的不確定性，恐影響國際參與長達數週甚至數月。

兩領先政黨籲歐洲應更自主

在戰況膠著的競選期間，社民黨的總理候選人、現任副總理兼財長蕭茲（Olaf Scholz）及基民/基社聯盟總理候選人拉謝特（Armin Laschet）幾未主打外交政策，不過兩人在最終回的電視辯論會雙雙呼籲建立一個強大的主權歐洲。

現任德國北萊因-西發利亞（North Rhine-Westphalia）邦總理的拉謝特說：「我們需要更團結的歐洲，我們必須同聲一氣。使得即使美國撤退，我們也可以採取行動。」

蕭茲說，歐盟必須團結一致，以在全球舞台保持相同立場，並強調與美國和北大西洋公約組織（NATO）合作的重要性。

綠黨總理候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock）呼籲歐盟應有一致的中國政策，「這樣就不會彼此出現扞格」她還主張與北京往來應「對話與強硬」兼具。

德國之聲（DW）報導，有別於前兩次辯論只邀3位領先政黨的領袖，這次一口氣邀請各政黨領袖7人。

除原本的蕭茲、拉謝特、貝爾伯克外，這次自由民主黨（FDP）的林德納（Christian Lindner）、德國另類選擇黨（AfD）的韋德爾（Alice Weidel）、左派黨（Die Linke）的魏斯勒（Janine Wissler）和基民黨巴伐利亞姊妹黨基社黨（CSU）的居德（Markus Soeder）均與會。

▲德國大選辯論最終回一口氣邀請各政黨領袖7人。（圖／路透）



選前3天民調 社民黨仍居領先

德國第二電視台（ZDF）在同一天所做民調顯示各黨支持度拉近，使潛在的內閣組合更難預測。最新民調顯示社民黨以25%領先，基民/基社聯盟23%緊追其後，綠黨16.5%居第3，自民黨11%、AfD10%、左派黨6%。幾可肯定選後組閣將有漫長談判過程。

少吃肉、開電動車、搭巴士等與氣候有關議題成為各黨焦點。拉謝特強調自己開電動車、少吃肉；貝爾伯克稱自己競選期間都搭公車，寧可在外過夜也盡量減少搭國內班機往返。

但在如何應對氣候變化上，雖然各黨都同意採取行動的必要性，但在作法上明顯分歧。綠黨和左派黨都呼比原定2038年的時程更早淘汰燃煤發電。蕭茲聚焦擴大再生能源，只有AfD韋德爾對人為造成全球暖化提出質疑，還呼籲建造新一代核電站。

各黨聚焦氣候與內政 中國議題終有所著墨

前兩次辯論裡幾乎消失的外交議題終於在辯論最終回被提出，但各黨在國防開支上分歧顯著，左派政黨尤其保留。

社民黨蕭茲主張「在經濟容許的範圍內增加國防開支」，左派黨魏斯勒索性反對到底，直言「更多的武器肯定不會讓世界更安全」。蕭茲還強調德法間的密切關係，還說他完全可以理解法國對美、英、澳洲AUKUS聯盟導致澳洲潛艦訂單告吹的憤怒立場。

此前辯論全未涉及的中國議題這次也終有著墨，AfD的韋德爾曾於學士後到中國當交換生的議題被人拿出做文章，而她也是德國各政黨裡對北京採最開放態度，呼籲與北京建立「彼此自在的關係」。

綠黨的貝爾伯克對中立場最硬，自由民主黨的林德納則表示，德國在捍衛商業利益與價值觀時不能有所取捨。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast