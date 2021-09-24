14歲弟用IG跟女網紅買手機被騙　「腦血管爆裂」慘死！

▲ 少年的父母在兒子死後前往報案。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

網路詐騙層出不窮，泰國日前便發生一起悲劇，清邁府一名14歲國二男學生突然腦血管爆裂，不治身亡，原因竟是他先前向父母要錢，在網路上向一名女網紅購買手機，沒想到對方收到錢就封鎖他，他才驚覺遭到詐騙，因愧疚感與壓力過大，竟賠上性命。

《中國報》報導，男學生的老師21日受訪說明，死者的父母在外地打工，因此他和弟弟平時是與親戚同住。他為了買手機上線上課程，向父母要了5000泰銖（約新台幣4151元），沒想到卻遇上詐騙。

他在Instagram上找到一名網紅賣家，發現她有多達6萬多人追蹤，認為應該很安全，便直接轉帳給她，未料匯款成功後馬上被封鎖。他發現自己被騙後壓力很大，吃不下飯也睡不著覺，哭著打電話向父母坦白，父母才打電話告訴他的老師。

事發經過幾天，少年17日出現頭痛、嚴重失眠症狀，送往家附近的衛生站治療，沒想到病情持續惡化，隔天正要轉送市區一家醫院，沒想到轉院途中便陷入腦死，因腦出血不幸身亡。他的父母事後前往報案，這起案件才曝光。

警方調查指出，該名賣家長期使用相同手法詐騙，受害者多達500人，已經掌握不少線索，預計很快能將她逮捕歸案。

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