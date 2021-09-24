女獄警「1次搞上3男囚」牢房、工具間到處激戰！　專挑最危險罪犯

▲英國一名女獄警和囚犯發生性關係 。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者吳美依／綜合外電報導

英國32歲女獄警拉托亞（Latoya Gautrey）在HMP伍德西爾監獄（HMP Woodhill）服務，但竟同時與3名男囚維持不正當關係。她被目擊深夜潛入牢房幽會、與犯人一起躲進掃除工具間做愛，不久後都獨自走出來「整理服裝儀容」，而所有涉案罪犯都被認為「極度危險」。

BBC、《太陽報》報導，HMP伍德西爾監獄屬於A級、也就是安全等級最高的監獄，關押著全國最具威脅性的犯人。拉托亞22日出庭，承認2019年10月至2020年3月擔任公職期間瀆職，她在獄警培訓結業的幾個月後就開始與囚犯約會，協助隱瞞私藏手機等違規行為，還時常發送裸照與鹹濕簡訊，激情告白「你是我最後一個上床的對象」。

▲拉托亞平時工作表現優秀，未料私下竟嚴重瀆職。（圖／翻攝泰晤士谷警察局）



涉案囚犯中，30歲的萊文（Levan Greenfield）2013年在倫敦一間夜店刺死路人，被判處無期徒刑；23歲的塔里克（Tariq Williams-Dawodu）刺死一名少年，被判處18年6個月有期徒刑；毒販蒙特爾（Montell Ashby）必須坐牢6年，他收到拉托亞的裸照後，還大肆轉傳給親友，宣稱此舉是為了日後「勒索」用途。

據悉，拉托亞平時工作表現優秀，但卻和3個孩子的生父關係惡劣，她曾遭對方家暴，並且罹患精神健康問題。法官傑佛瑞（Geoffrey Payne）認為，拉托亞的行為已經對監獄秩序造成危害，必須被判處18個月有期徒刑。

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