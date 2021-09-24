　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

荷蘭12歲男童想打疫苗　把老爸告上法院！超暖原因曝光

▲▼ 德國一名醫師為男孩接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲此案是荷蘭同類案例中的首起個案。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合外電報導

荷蘭一名12歲男孩為了探望將死的罹癌祖母，因此想先接種新冠疫苗，然而他的父親是名反疫苗人士，不予同意。這名男孩為此鬧上法庭，當地法院本周裁定，打疫苗可降低祖母感染的潛在風險，男孩獲判勝訴。

綜合BBC、德國之聲等外媒報導，事發於北部城市格羅寧根（Groningen），這名男孩的父母離婚，而他的祖母患有轉移性肺癌（Metastatic Lung Cancer），處於生命最後階段。為了探望祖母、陪在她身邊，男孩想打新冠疫苗。

荷蘭政府規定，12歲至17歲孩童可在父母雙方同意之下接種疫苗，若爸媽之間無法達成共識，法官可依據孩子的最大利益做出裁定。男孩現已獲得母親的同意，但卻被父親拒絕，他的父親宣稱，新冠疫苗仍處於試驗階段，從長遠看有可能對生殖器構成巨大風險。

男孩認定，他的懇求並沒有被爸爸接受，為此把父親告上法院。依據法庭文件，男孩之所以想打疫苗，是因為不想染疫，同時希望降低傳染給他人的風險，「孩子想盡可能陪在祖母身邊，但他沒有打疫苗，害怕因此傳染給祖母，同時深信這有可能危及祖母的性命。」

當地法院本周裁定，孩子父親所言並無科學依據，批准男孩有權接種新冠疫苗，且孩子的利益比父親的擔憂更重要，孩子要盡快接種疫苗。

►老婆打疫苗他卻氣炸　尪「狂揍護士臉」質問：沒經過我同意啊
►美CDC同意「65歲以上及高危險群」施打加強針　暫不建議輝瑞混打

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
快訊／最新確診足跡公布　曾去家樂福、捷運3站
終於要換iPhone 13！　網見「12年前老學長」跪了
限時2天！　翰林茶館「珍奶買1送1」
鴻海旗下富佳生技1員工確診　郭辦：是快篩研發人員
偷吃一口巧克力　2歲女童「橫紋肌溶解」險死
超兇小隻馬露屁股蛋搭公車！　上衣「棋盤格變形」網暈了
禾馨幫四叉貓驗抗體違法　北市衛生局開罰5萬
快訊／26歲新婚警酒駕自撞命危　竟是在辦公室和長官開喝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她打完2劑BNT浴室昏倒！　頭痛、嘔吐以為消化不良「竟是腦出血」

女獄警「1次搞上3男囚」牢房、工具間到處激戰！　專挑最危險罪犯

網紅離奇死！未婚夫下落不明被通緝　FBI證實：曾盜刷信用卡

美CDC：莫德納效力超越BNT！打2劑保護力飆至96.3%　2優勢曝光

小姊弟爬進18世紀神秘古董箱　爸媽返家驚嚇發現2人離奇死亡！

金與正：終戰宣言是好主意　只要南韓不敵對「有意恢復關係」

荷蘭12歲男童想打疫苗　把老爸告上法院！超暖原因曝光

美國國防授權法案邀台灣參與環太軍演　外交部：高度重視台海和平

CNN：四方安全對話峰會　台灣可能成討論重點之一

油輪「船頭掛屍」入港！船員聽到尖叫才知發生撞擊　驚悚照片曝

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

女直播途中稱讚自家加菲貓可愛　下秒撕破窗簾拆台...還秀不屑臉

28歲老闆創業賣雞排月入20萬！ 最愛客人點米血、甜不辣獲利6倍

鄉長「警察弟」帶頭談判起衝突！　廟前鬥毆2人傷...警局記大過調職

西班牙老峰火山爆發！岩漿噴湧　滾燙熔岩「吞噬泳池」百棟民宅毀

她打完2劑BNT浴室昏倒！　頭痛、嘔吐以為消化不良「竟是腦出血」

女獄警「1次搞上3男囚」牢房、工具間到處激戰！　專挑最危險罪犯

網紅離奇死！未婚夫下落不明被通緝　FBI證實：曾盜刷信用卡

美CDC：莫德納效力超越BNT！打2劑保護力飆至96.3%　2優勢曝光

小姊弟爬進18世紀神秘古董箱　爸媽返家驚嚇發現2人離奇死亡！

金與正：終戰宣言是好主意　只要南韓不敵對「有意恢復關係」

荷蘭12歲男童想打疫苗　把老爸告上法院！超暖原因曝光

美國國防授權法案邀台灣參與環太軍演　外交部：高度重視台海和平

CNN：四方安全對話峰會　台灣可能成討論重點之一

油輪「船頭掛屍」入港！船員聽到尖叫才知發生撞擊　驚悚照片曝

公布3名「嫖娼」研究生個資惹議　上海復旦：在校內警示其他學生

苗栗卡拉OK才偷營業被抓　又賣「鬼滅之刃」毒咖啡遭逮　

快訊／鴻海子公司確診員工足跡曝　曾去這間家樂福、搭捷運板南線

高虹安博士學歷被質疑　王浩宇這次卻「逆風挺她」理由曝

男大生跩嗆「母狗都比你乖」：找我讓你吃到飽！嘴秋下場慘曝

《哲仁王后》金正賢爆復出！簽給「金泰希、徐仁國公司」洩近況

李聖經難得這麼潮！　腳上「帥鞋」連「鞋頭」朴敘俊都在穿同款

應徵飲料店「被問身高體重」　她嗆什麼鬼！內行見照片嘆：直接GG

TRASH主唱爆確診思覺失調症　霸氣否認單飛解散：我要破解迷思

企業一招避免重複課稅　 解決跨國移轉訂價爭端

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

國際熱門新聞

25歲女老師酒後約砲　開學發現約到自己學生

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

情侶車震嗨到滑落山坡　兩人脫光黏緊緊

帥哥打莫德納狂掉髮　73天後慘況曝

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

歐盟將統一「充電接頭」規格為Type C

陽台被鐵窗封死！　母女被大火燒成焦屍

曾狂言「沒1萬美元不起床」　90年代超模整形失敗

即／南韓中秋連假疫情失控！日增2434例

15歲少女遭男友要脅　33人輪流性侵

窮大叔簽中41億頭獎　老婆秒提離婚分產

恆大風暴恐懼暫歇　美股漲506點週線翻紅

火海蔓延鐵窗阻逃生！鄰居目睹她被燒死

彭博：北京命恆大「專注3方向」保2種人

更多熱門

相關新聞

快訊／柯文哲：台北市已達降低到1級的標準

快訊／柯文哲：台北市已達降低到1級的標準

台北市24日再度「+0」，市長柯文哲預計下午3點15分召開記者會表示，北市大概有14天沒有不明感染源，「理論上已經接近降到1級的標準」；但降級有沒有可能疫情反撲？答案是有可能，唯一解決辦法就是疫苗覆蓋率。

疫苗覆蓋率達標可降一級？　侯友宜：尊重中央權限

疫苗覆蓋率達標可降一級？　侯友宜：尊重中央權限

屏東施打BNT疫苗　24日上午6人不適

屏東施打BNT疫苗　24日上午6人不適

LIVE／獅子會爆聚會不戴口罩敬酒　柯文哲最新裁示出爐

LIVE／獅子會爆聚會不戴口罩敬酒　柯文哲最新裁示出爐

北市某獅子會爆晚宴沒戴口罩敬酒　衛生局要查

北市某獅子會爆晚宴沒戴口罩敬酒　衛生局要查

關鍵字：

荷蘭疫苗新冠肺炎COVID-19世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

震撼！葛仲珊深夜「宣布退出演藝圈」

「曾把對方刺身上」百萬YouTube情侶分手　刪光5年互整影片

麥當勞桌上堆滿餐　外送員一看拒接罵翻

4大超商預訂紙本五倍券流程、優惠懶人包

林俊傑提告網紅求償118萬！他囂張回應氣炸全網

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

母象巨腿踩爆沼澤鱷魚！驚人甩屍畫面曝

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

高中男打疫苗崩潰尖叫　影1天破百萬

iPhone 13粉色實機照曝　網驚：怎麼那麼淡

連千毅要500次才問到「真人娜美妻」電話！

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

《魷魚遊戲》名片上電話是真的　苦主：24小時響不停

排9天搶iPhone 13頭香！睡門口被警察趕　亞太頭香姊直升1TB大容量

更多

最夯影音

更多
深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍
笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面