日本政府：歡迎台灣申入CPTPP　可用關稅區加入

▲日本政府發言人加藤勝信。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京24日綜合外電報導

台灣22日正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本政府發言人加藤勝信今天表示歡迎；對於中國反對，加藤說，CPTPP允許獨立關稅區加入，台灣在規定上可以加入。

CPTPP前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），美國在前總統川普時期退出，現由日本主導，今年日本是輪值主席國。

日本經濟新聞報導，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天上午在記者會上表示，歡迎台灣申請加入CPTPP，將觀察台灣是否有準備好完全符合高標準的貿易規則，並在國民的理解下進行因應。

對於中國以「一個中國」為理由反對台灣加入，加藤回應指出，CPTPP協定中規定，新申請加入的對象為國家或獨立關稅區，台灣在協定上是可以加入的。

加藤重申，日本對台灣的基本立場遵守1972年的中日聯合聲明，日台間維持非政府間的實務關係。

報導提及，台灣自從311福島核災後持續禁止福島5縣食品進口，台灣當局為談判加入CPTPP，有意與日本方面協議解除禁令。加藤對此表示，會向台灣表達希望盡快解禁。

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