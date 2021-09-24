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網紅離奇死！未婚夫下落不明被通緝　FBI證實：曾盜刷信用卡

▲▼美國22歲YouTuber裴蒂托的遺體疑似被尋獲。（圖／路透）

▲裴蒂托（右）的遺體已經尋獲，初步判定為他殺，未婚夫勞德里（左）則下落不明。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國22歲網紅裴蒂托（Gabrielle "Gabby" Petito）失蹤多日後，警方在懷俄明州的國家公園內找到其屍體，並且確認遭到他殺，其未婚夫勞德里則從14日消失至今。FBI則在23日以盜刷他人信用卡為由，對勞德里發出通緝令。另外有消息指出，勞德里失蹤時沒帶錢包跟手機，可能會試圖尋短。

根據CNN報導，消息人士透露，勞德里（Brian Laundrie）14日告訴父母要去佛州北港（North Port）住家附近的卡爾頓自然保護區（Carlton Reserve）後就失蹤至今。懷俄明州地方法院稍早對勞德里發出聯邦逮捕令，理由是他在8月30日至9月1日間，曾用他人信用卡盜刷了1000美元。

▲▼美國YouTuber裴蒂托（Gabrielle

▲▼警方公布兩人爭吵後報警畫面。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國YouTuber裴蒂托（Gabrielle

裴蒂托和23歲勞德里訂婚後，在6月開著一輛白色露營車出發公路旅行，沒想到勞德里在9月11日獨自返家，而裴蒂托的家人在8月30日收到最後一封訊息後，她就離奇失蹤，警方最後在懷俄明州大提頓國家公園（Grand Teton National Park）尋獲其屍體，初步研判是他殺。

消息人士指出，勞德里14日離家時，沒有攜帶手機和錢包，很有可能意圖尋短；附近鄰居也說，最後看到勞德里和其家人是在9月10日，「他們看起來沒有異狀，就像是一家人要去散步一樣。」勞德里家人聘請的律師也在聲明中指出，「勞德里的逮捕令和裴蒂托的死沒有任何關聯，目前FBI正全力尋找他當中。」

▲▼美國YouTuber裴蒂托（Gabrielle

▲裴蒂托的遺體已經尋獲，初步判定為他殺。（圖／翻攝自IG／gabspetito）

此案發生過程相當曲折，引發美國各大媒體爭相報導，網友們也不斷在網路「線上辦案」，尋找可能的蛛絲馬跡，許多人也開始爆料最後一次見到這兩個人的情景。有一名女子向CNN表示，他上個月和男友在德州的一間墨西哥餐廳，曾看到這兩人在爭吵，餐廳經理也出面證實。

另外一名女子舒爾茲（Jessica Schultz）表示，她8月26日在大提頓國家公園曾看到勞德里坐在一輛白色的露營車裡，附近沒有其他人。而另名女子貝克（Miranda Baker）則在TikTok的影片中指出，她曾在8月29日的時候在國家公園內讓勞德里搭便車，當時他人在科爾特灣村（Colter Bay）附近，那裡離裴蒂托屍體被發現的地方不遠，勞德里甚至還給了200美元的車費。

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