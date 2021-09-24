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快訊／數位五倍券已317萬人登記　唐鳳：綁定就不能取消

記者呂晏慈／台北報導

振興五倍券本周開放數位綁定，但有不少民眾綁定後卻後悔了，想要更改登記資料。對此，行政院政務委員唐鳳24日受訪說明，目前已有317萬人登記數位券，由於綁定是由業者端實作，不太可能要求所有業者都讓民眾取消，因此目前並沒有相關規劃。

▲▼唐鳳今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者邱顯燁攝）

▲唐鳳今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者邱顯燁攝）

唐鳳今天上午在立法院受訪說，截至今天上午，全台數位綁定人數達317萬人，其中也有民眾反應是否能修改綁定內容，但是「修改不是在我們這邊實作，因為這次採分散式綁定，是由業者端實作」。

唐鳳表示，昨天已與業者進行討論，基本上，不太可能要求所有業者都讓民眾取消，所以目前並沒有數位綁定後可以取消或者轉移的規劃。

唐鳳補充，目前在共同加碼券登記方面，是「勾了哪個部會的加碼券就不能更改或加選」，不過，未來將會新增讓民眾可以修改聯絡資料等個資的功能。

唐鳳表示，目前有317萬民眾使用數位綁定，已比去年多了不少，未來的挑戰是要確保數位標章運作、在地小農加碼優惠可以順利執行。

媒體追問，開放數位綁定系統一度出現當機，後來做了什麼調整，讓網頁順暢？唐鳳解釋，從前天9點開始，分散式綁定在業者綁定、共同加碼券登記、共同綁定上面都沒有出現延遲，至於首頁延遲則是以「CDN」技術解決延遲的問題。

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