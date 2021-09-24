老婆打疫苗他卻氣炸　尪「狂揍護士臉」質問：沒經過我同意啊

▲加拿大女子到藥局打疫苗，結果丈夫氣炸毆打護士。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大魁北克省一名男子20日走進當地藥局後，憤怒質問在場護士，為何替他的妻子施打新冠疫苗，當場出拳狂揍一名40多歲女護士臉部多次，讓她最終被打倒在地。當地警方現正全力搜捕該名男子。

綜合CNN等外媒報導，事發於當地20日上午9時15分左右，該名男子走進藥局，氣炸憤怒地質問護士，為何在未經他許可的情況下，替他的妻子打疫苗。警方發言人表示，「他打了她（護士）的臉好幾拳，這也使得護士沒有時間替自己辯護或做任何解釋……最後她倒在地上，嫌犯逃離現場。」而該名護士事後搭乘救護車被送往醫院，臉部多處受傷。

這起事件並沒有被監視器拍下來，警方手中也沒有嫌疑犯的姓名或照片。但警方透露，該名男子年齡介於30歲至45歲之間，身高約182公分，留著棕色短髮，皮膚黝黑，眉毛濃密，有打耳洞，且手上有十字架形狀的刺青。

加拿大並無規定個人接種疫苗需要取得配偶許可，外傳該間藥局已暫緩疫苗接種服務。該間藥局現階段拒絕針對此事件做出評論，但藥局母公司Jean Coutu集團向CNN透露，「完全譴責此種行為，此事對提供服務的藥局團隊來說無法接受。」

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