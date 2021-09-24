小姊弟爬進18世紀神秘古董箱　爸媽返家驚嚇發現2人離奇死亡！

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小姊弟爬進18世紀神秘古董箱　爸媽返家驚嚇發現2人斷氣在裡面！

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭近來發生一起離奇案件，一對爸媽工作回家發現，10歲女兒與7歲兒子突然失蹤，他們四處找不到人，最後居然在家中一厚重古董箱中發現2人已經悶死，這個古董箱是家裡代代相傳的寶物，原本是要給孩子當嫁妝的，不曉得2人為何會陳屍在裡面。

10歲女童安娜(Anna Presnov)與7歲弟弟米哈伊爾(Mikhail Presnov)被人發現悶死在一個來自18世紀的古董箱中。41歲父親斯坦尼斯拉夫(Stanislav)表示，當天早上他與35歲妻子斯維特拉娜(Svetlana)一同去工作，上午10時曾和孩子通過電話，然而1小時後電話卻無人接聽，他們下午結束工作返家時開始四處尋找孩子。

警方在警犬的幫助下，在古董箱中發現孩子們的遺體，斯坦尼斯拉夫表示，「警察說很有可能是意外，他們不小心跑到裡面後，因為窒息而死」，由於該箱子可以上鎖，懷疑孩童跑進箱子後不小心把自己鎖在裡面，但箱子不是完全沒有縫隙，人不太可能就這樣被悶死。警方已將遺體送去驗屍，法醫仍在進行調查，目前不排除任何可能，希望能找出真相。

▼警犬最後在古董箱中找到屍體。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼木箱,古董箱。（圖／示意圖／達志影像）

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