無法確保美國取消敵對政策　北韓：要韓戰結束還言之過早

▲北韓領導人金正恩（中）9日凌晨出席國慶閱兵。（圖／路透社）

文／中央社首爾24日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天引述北韓外交部副部長李泰成所言，稱南韓呼籲宣布韓戰正式結束還言之過早，因為無法保證美國會進而取消對北韓的「敵對政策」。

南韓總統文在寅21日於聯合國大會演說時，再次呼籲正式結束韓戰，並提議由兩韓及美國，或由兩韓與美國、中國共同宣布此事。

南、北韓1950年到1953年的衝突以停火落幕，而非以和平條約劃下句點，因此嚴格來說仍處於交戰狀態。

北韓中央通信社報導，負責對美事務的副外長李泰成（Ri Tae Song）說，即使宣布數百次戰爭結束，「只要朝鮮民主主義人民共和國周遭的政治環境不改、美國的敵對政策沒有轉變，那就沒有任何事會改變」。

「美國放棄雙重標準和敵對政策，是穩定朝鮮半島局勢和確保和平的首重之事。」

美國總統拜登21日在聯合國演說，稱美國希望「持續透過外交」來解決北韓的核子及飛彈計畫相關危機。

北韓已經回絕美國參與對話的提議。國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）本週表示，北韓的核子計畫正「全速推進」。

北韓與南韓上週試射彈道飛彈，這是雙方軍備競賽的最新一波行動；兩國都在發展愈來愈先進的武器，為緩和緊張局勢展開會談的努力卻遲遲沒有下文。