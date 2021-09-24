新冠害大量癌症病例被積壓　未來10年「恐有數千人病逝」

▲英國有數十萬人因新冠而未及時獲得癌症治療。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

英國公共政策研究所（IPPR）研究指出，至少1萬9500名癌症患者因為新冠疫情的關係，而推遲就醫與治療癌症，導致英國未來可能需要花費10年以上的時間來處理大量被積壓的癌症病例，不過大部分的患者可能已錯過治療的黃金時期，因此未來10年內「恐怕會有數千人因癌症病逝」。

綜合BBC、《每日郵報》等英媒報導，在2020年3月至2021年2月期間，國民保健署（NHS）的內窺鏡檢查數量下降了37%，磁振造影（MRI）和電腦斷層（CT）掃描則分別減少了25%和10%，專家估計，被轉診到專科的癌症疑似病例比前一年減少了15%，這意味著有約37萬人因為疫情錯失了治療或診斷的黃金時期。

▲英國被轉診或接受檢查的病人數量都下滑不少。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

另一項數據則表明，在早期就被發現，且有極大機率治愈的癌症患者，數量已自過去的41%跌至大流行前的44%。健康諮詢公司CF警告，這些冷冰冰的數字背後代表的是成千上萬條人命，而現在對他們來說，接受治療已經來不及了。

IPPR和CF分析，要完全清除這些積壓病例可能需要十多年的時間。報導稱，如果NHS將治療癌症的醫療資源提升到高出新冠大流行前的5%，那這些積壓的病例會需要等到2033年才能處理完畢，不過如果NHS將資源增加到15%的話，那積壓病例在明年就能完成。

IPPR成員帕特（Parth Patel）表示，「疫情嚴重擾亂了英國的癌症醫療服務，也毀掉了我們多年來在提升癌症存活率方面所取得的進展。我們清楚，每一次的延誤，都會為患者的生存機會帶來風險，不過以NHS目前的資源與人力看來，在下屆大選前將癌症積壓病例清乾淨幾乎是不可能的任務」。

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