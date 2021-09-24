「全球50大餐廳」公布51至100名！無台灣餐廳入列　日本5間最佳

▲排名第51的東京米其林三星懷石料理龍吟（Nihonryori RyuGin）。（圖／翻攝自全球50大餐廳官網）

記者張方瑀／綜合報導

擁有「美食界奧斯卡」之稱，由英國《Restaurant》雜誌所評比的「全球50大餐廳」去年因疫情而未公布，今年確定回歸，並在23日宣布51至100名得主。可惜今年沒有台灣餐廳入列，而亞洲國家中以日本表現最佳，共有5家餐廳入選。

「全球50大餐廳」（The World 's 50 Best Restaurants）今年10月5日將在比利時安特衛普（Antwerp）舉辦，而主辦單位在23日率先公布51名至100名的餐廳名單，其中並無台灣餐廳入列。第51名是東京米其林三星懷石料理龍吟（Nihonryori RyuGin），該店是台灣米其林二星餐廳祥雲龍吟的東京本店；祥雲龍吟今年是第4年拿下米其林二星殊榮。

▲排名第62的首爾米其林二星現代韓式料理餐廳Mingles。（圖／翻攝自全球50大餐廳官網）



根據統計，這次的51至100榜單中，共有來自22個國家的餐廳入列，其中表現最好的日本共有5家餐廳入選，包含第73名的東京米其林一星義大利餐廳Il Ristorante Luca Fantin、第75名的東京米其林三星中國料理餐廳茶禪華（Sazenka）、第76名的大阪米其林二星法式餐廳La Cime，剛升上米其林三星的東京法式料理餐廳L'Effervescence則排名第99。

另外，這次的名單除了日本以外，也出現了更多亞洲餐廳，例如排名第62的首爾米其林二星現代韓式料理餐廳Mingles，泰國也有3間餐廳入列，香港則有3間餐廳入選，包含名列第71名的米其林一星餐廳Vea、第88名的米其林一星餐廳Belon，以及名列第100名為在文華東方酒店裡的米其林二星餐廳Amber。

「全球50大餐廳」榜單是由1000多名國際餐飲業專家、美食評論家共同票選，相較於《米其林指南》更著重創意和顛覆性，不一定會遵照傳統模式評分，主要以創新、前瞻性為考量，得獎的餐廳主廚年紀也顯得更輕。

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