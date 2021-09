塔利班警告：將恢復20年前嚴刑、處決　「小偷砍手非常有必要」

▲ 圖拉比過去以強硬作風聞名。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

武裝組織塔利班重掌阿富汗,創始人之一兼現任政府監獄最高負責人圖拉比(Mullah Nooruddin Turabi)23日警告,將恢復過去的嚴刑峻法,實施處決及斷手的刑罰,要求國際社會停止干預。

塔利班被指在20年前統治阿富汗時,會在體育場當眾執行死刑,而圖拉比當時便是嚴格的伊斯蘭律法主要執法者。今年8月他們重掌政權以來,阿富汗人及國際社會都持續關注,塔利班是否會重拾1990年代末期的殘暴統治。

圖拉比23日對此向《美聯社》指出,「所有人都批評我們在體育場進行的懲罰,但我們從不曾對他們的法律與懲罰說三道四。沒有人能命令我們該制定何種法律,我們將遵循伊斯蘭教,根據《古蘭經》(可蘭經)制定法律」,可見塔利班領導人雖接受影片、手機等新科技,仍抱持保守又強硬的世界觀。

▲ 持槍的塔利班武裝分子。(圖/達志影像/美聯社)

圖拉比過去擔任司法部長及勸善懲惡部(Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice)負責人,實際上就是宗教警察。當時塔利班在喀布爾的體育場及清真寺公開處決罪犯,受到全世界譴責。但圖拉比受訪提到,塔利班上次統治阿富汗時,成功為全國各地帶來穩定。

根據《每日郵報》,當時因殺人被定罪的死囚通常會被一槍爆頭,由死者家屬執行,也可選擇讓他活著還債;犯下偷竊的小偷會被砍掉一隻手,當眾搶劫的罪犯則砍掉一隻手及一條腿。

至於新政府執政後的刑罰,圖拉比說明,未來將由法官審理案件,但將恢復過去的懲罰方式,「安全上來說,斷手是很有必要的」,具有威嚇作用。內閣正在討論是否公開行刑,將對此制定一項政策。

▲ 塔利班戰士已經恢復使用20年前的懲罰手段。(圖/路透)

與此同時,塔利班戰士已經重拾過去常見的懲罰手段,也就是公開羞辱被控犯下輕微竊盜罪者。過去一周內至少有二名男子在喀布爾被塞進卡車後座,以雙手被綁的模樣遊街示眾,承受眾人羞辱。其中一名男子的臉被塗上顏料,以示他小偷的身分;還有人身上掛著或是口中塞著不新鮮的麵包,目前不清楚他們究竟偷了哪些物品。

圖拉比1920年代與蘇聯軍隊戰鬥時失去一條腿與一隻眼睛,蓄著濃密的白色鬍子。1996年至2001年塔利班首度掌權期間,他是最為兇殘的執法者之一,剛上台就對一名女記者大吼大叫,要求她離開一間滿是男性的房間,接著當場對一名出言反對的男子賞了個巴掌。

不過,他本周接受《美聯社》女記者採訪,強調塔利班已經改變,「我們和過去不同了」,將允許人民觀看電視、使用手機,「因為這是人民的必需品,我們是說真的」,並將媒體視為一種傳播訊息的方式。若塔利班決定公開成懲罰罪犯,可能允許人們拍照或錄影,以傳播威嚇效果。

