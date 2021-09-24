塔利班警告：將恢復20年前嚴刑、處決　「小偷砍手非常有必要」

▲ 圖拉比過去以強硬作風聞名。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班重掌阿富汗，創始人之一兼現任政府監獄最高負責人圖拉比（Mullah Nooruddin Turabi）23日警告，將恢復過去的嚴刑峻法，實施處決及斷手的刑罰，要求國際社會停止干預。

塔利班被指在20年前統治阿富汗時，會在體育場當眾執行死刑，而圖拉比當時便是嚴格的伊斯蘭律法主要執法者。今年8月他們重掌政權以來，阿富汗人及國際社會都持續關注，塔利班是否會重拾1990年代末期的殘暴統治。

圖拉比23日對此向《美聯社》指出，「所有人都批評我們在體育場進行的懲罰，但我們從不曾對他們的法律與懲罰說三道四。沒有人能命令我們該制定何種法律，我們將遵循伊斯蘭教，根據《古蘭經》（可蘭經）制定法律」，可見塔利班領導人雖接受影片、手機等新科技，仍抱持保守又強硬的世界觀。

▲ 持槍的塔利班武裝分子。（圖／達志影像／美聯社）

圖拉比過去擔任司法部長及勸善懲惡部（Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice）負責人，實際上就是宗教警察。當時塔利班在喀布爾的體育場及清真寺公開處決罪犯，受到全世界譴責。但圖拉比受訪提到，塔利班上次統治阿富汗時，成功為全國各地帶來穩定。

根據《每日郵報》，當時因殺人被定罪的死囚通常會被一槍爆頭，由死者家屬執行，也可選擇讓他活著還債；犯下偷竊的小偷會被砍掉一隻手，當眾搶劫的罪犯則砍掉一隻手及一條腿。

至於新政府執政後的刑罰，圖拉比說明，未來將由法官審理案件，但將恢復過去的懲罰方式，「安全上來說，斷手是很有必要的」，具有威嚇作用。內閣正在討論是否公開行刑，將對此制定一項政策。

▲ 塔利班戰士已經恢復使用20年前的懲罰手段。（圖／路透）

與此同時，塔利班戰士已經重拾過去常見的懲罰手段，也就是公開羞辱被控犯下輕微竊盜罪者。過去一周內至少有二名男子在喀布爾被塞進卡車後座，以雙手被綁的模樣遊街示眾，承受眾人羞辱。其中一名男子的臉被塗上顏料，以示他小偷的身分；還有人身上掛著或是口中塞著不新鮮的麵包，目前不清楚他們究竟偷了哪些物品。

圖拉比1920年代與蘇聯軍隊戰鬥時失去一條腿與一隻眼睛，蓄著濃密的白色鬍子。1996年至2001年塔利班首度掌權期間，他是最為兇殘的執法者之一，剛上台就對一名女記者大吼大叫，要求她離開一間滿是男性的房間，接著當場對一名出言反對的男子賞了個巴掌。

不過，他本周接受《美聯社》女記者採訪，強調塔利班已經改變，「我們和過去不同了」，將允許人民觀看電視、使用手機，「因為這是人民的必需品，我們是說真的」，並將媒體視為一種傳播訊息的方式。若塔利班決定公開成懲罰罪犯，可能允許人們拍照或錄影，以傳播威嚇效果。

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