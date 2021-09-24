台灣加入CPTPP需全體同意　衛報分析：小國恐反對避免惹怒北京

▲要加入CPTPP的前提，必須取得全體成員國同意。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣22日正式遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），時間點落在中國16日宣布提交申請的後一周。分析指，加入CPTPP必須取得全體會員國一致同意，這對台灣及中國來說都有困難，北京政府如今與多個西方國家不合，台灣方面所面臨的可能阻礙來自部分小國，這些國家恐怕為了避免惹怒北京政府而持反對立場。

衛報報導，台灣多年來極力爭取加入CPTPP，22日向CPTPP文件存放國紐西蘭遞件，以「台澎金馬個別關稅領域」名稱申請加入，並於23日正式對外說明。對此，中方則在23日出動24架軍機擾台，創下近期最多紀錄。

然而要加入CPTPP的前提，必須取得全體成員國同意。目前成員國包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、祕魯、紐西蘭、新加坡及越南。但文中分析，取得所有成員國一致同意，不論是對中國或是台灣都有難度。

對中國來說，如今北京政府與許多西方國家不合，且對澳洲施加貿易限制；澳洲政府已經表態，假若中國想加入，必須解除目前雙方高階官員交流中斷一事。此前，澳洲貿易部長表示，北京政府要撤銷對澳洲產品的報復性關稅，否則澳方不會針對中國入CPTPP展開談判。

至於台灣，部分小國也不太可能同意台灣加入CPTPP，以免惹怒北京政府。但在此之際，中國對台灣所發出的威脅施壓，引發國際社會對台灣的同情。

目前美台商業協會已表態挺台。會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）直言，台灣在技術、投資和供應鏈方面擁有3大經濟優勢，是有價值的夥伴，但中國政府申請一事不應與台灣的申請有任何關係，「CPTPP成員應根據其自身的經濟利益進行考慮，不受中國的任何政治和軍事恐嚇或脅迫。」此外，日本外相茂木敏充也公開力挺台灣，「基本上日本維持政府歡迎、議員支持的基調。」

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