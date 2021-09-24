　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

情侶「激情車震」嗨到滑落山坡！警察曝照片　兩人脫光黏緊緊

▲▼情侶車震嗨到滑落山坡。（圖／翻攝自推特／@DerbyshireRPU）

▲情侶車震嗨到滑落山坡。（圖／翻攝自推特／@DerbyshireRPU）

記者張方瑀／綜合報導

英國一對情侶為了追求刺激，開車到偏僻郊區準備來翻雲覆雨一番，沒想到兩人激情到一半，竟然誤觸手煞車，導致整輛車滑下山坡，直接側翻在路中央，警察獲報抵達現場後，兩人還光著上身卡在副駕駛座，緊緊密不可分。

根據《天空新聞》報導，英國達比郡道路警察（Derbyshire Roads Policing Unit）近日接獲報案，有一輛豐田Yaris翻覆在東密德蘭（East Midlands）一處偏僻道路上。他們抵達後發現，副駕駛座上有一對男女光著上身緊緊相擁，原來這兩個人在車內激情到一半時，不小心誤觸了手煞車，所以整輛車才會側翻到山下道路上。

所幸兩人都沒有受傷，但警方將照片在推特，並寫著「當時兩人是在車上『增強關係』」讓網友都笑翻，雖然目前已經刪文，但網友仍紛紛轉貼新聞表示，「增進感情的同時也要記得拉好手煞車」、「增強關係這個詞真的太好笑了」、「我說的是人換姿勢，不是車子換姿勢啦」、「進行安全性行為也要安全開車」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

ET快訊
張秀卿18歲女兒「狂瘦6公斤」！　嬰兒肥消失
情侶「激情車震」嗨到翻車！　警察到場尷尬了
醒來就到門口了！iPhone 13到貨時間曝　果粉驚呆：太快
快訊／好市多開賣「iPhone 13 Pro、Pro Max
快訊／陳時中：3+11跟800條人命有什麼關係？
成績爛被國安局退訓竟公開機密！　台大高材生GG了
蒲公英很快變強颱　專家提醒：若走得慢可能會受影響
五倍券後悔想改紙本券？　蘇貞昌回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

15歲少女遭33男集體性侵8個月！　男友拍下過程「揪友人輪流洩慾」

Novavax疫苗申請列入「WHO緊急使用清單」　效力高達90%

情侶「激情車震」嗨到滑落山坡！警察曝照片　兩人脫光黏緊緊

新加坡添1504人染疫　日增確診數再創新高！疫苗覆蓋率達8成

譚德塞獲歐盟近20國力挺連任！　WHO秘書長改選提名截止

快訊／中秋連假後疫情失控！南韓新增2434例「再破紀錄」

25歲女老師酒後約砲　開學發現竟約到自己學生

國家公園驚現「鬼腳印」！　是2.1萬年前末次冰期北美最早人類足跡

美參院通過人事　康達將任亞太助卿推動美台關係

陽台被鐵窗封死！母女被大火燒成焦屍　驚悚畫面曝

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

鄉長「警察弟」帶頭談判起衝突！　廟前鬥毆2人傷...警局記大過調職

《換乘戀愛》真心話廝殺！主持人尖叫「問得好」　普玹.珉在雙向猛攻...前任浩民：我太遲了啊

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

揭FB廣告詐騙！花1千買防水噴漆 實測修補裂縫失敗...讓他直接爆氣

西班牙老峰火山爆發！岩漿噴湧　滾燙熔岩「吞噬泳池」百棟民宅毀

15歲少女遭33男集體性侵8個月！　男友拍下過程「揪友人輪流洩慾」

Novavax疫苗申請列入「WHO緊急使用清單」　效力高達90%

情侶「激情車震」嗨到滑落山坡！警察曝照片　兩人脫光黏緊緊

新加坡添1504人染疫　日增確診數再創新高！疫苗覆蓋率達8成

譚德塞獲歐盟近20國力挺連任！　WHO秘書長改選提名截止

快訊／中秋連假後疫情失控！南韓新增2434例「再破紀錄」

25歲女老師酒後約砲　開學發現竟約到自己學生

國家公園驚現「鬼腳印」！　是2.1萬年前末次冰期北美最早人類足跡

美參院通過人事　康達將任亞太助卿推動美台關係

陽台被鐵窗封死！母女被大火燒成焦屍　驚悚畫面曝

《超級瑪利歐》電影卡司出爐！安雅出演「碧姬公主」

手機號3個相同遭殃！《魷魚遊戲》受害者達3人　她哽咽：還被罵髒話

公牛新賽季升空起飛？　ESPN：拉文對休賽季補強興奮

白襪相隔13年美聯中區封王　成本季首支分區冠軍進季後賽

台北國賓改建！A CUT等3餐廳營業到2／28　新地址改到這棟大樓

噁男喊一見鍾情想硬來！反遭「戳眼、踹弟弟」秒軟　被告下場曝

噁男自製「恐怖箱」竟開洞伸下體！騙6名國中女學生伸手摸鳥

中華女排隊長張瓈文一圓旅外夢　加盟哈薩克Altay VC展開新賽季

工程師當女友面性侵2閨蜜！惡狠死不認罪　法官怒判抓去關8年

2銀行加碼「五倍券」回饋！　晚鳥最高可賺1700元

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

國際熱門新聞

25歲女老師酒後約砲　開學發現約到自己學生

歐盟將統一「充電接頭」規格為Type C

帥哥打莫德納狂掉髮　73天後慘況曝

曾狂言「沒1萬美元不起床」　90年代超模整形失敗

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

陽台被鐵窗封死！　母女被大火燒成焦屍

即／南韓中秋連假疫情失控！日增2434例

恆大風暴恐懼暫歇　美股漲506點週線翻紅

火海蔓延鐵窗阻逃生！鄰居目睹她被燒死

澳洲挺台加入CPTPP ！與2國幕後找途徑

色狼性侵未遂　保釋條件替全村女洗衣半年

窮大叔簽中41億頭獎　老婆秒提離婚分產

國家公園驚現鬼腳印！是2.1萬年前北美最早人類足跡

BNT要打第3劑？　歐盟10月決定

更多熱門

相關新聞

AUKUS將揭開新冷戰帷幕？

AUKUS將揭開新冷戰帷幕？

美國自阿富汗倉促撤軍，對拜登政府而言是個嚴重的挫敗，美國國會議員有人要求國務卿布林肯下台。因此，有不少人在猜測，拜登政府會以什麼方式挽回顏面，同時給中國來個下馬威。

時尚教主胸罩不慎彈開「奶子全露出」

時尚教主胸罩不慎彈開「奶子全露出」

18歲女囚生產無人理　獨自咬斷臍帶伴嬰屍

18歲女囚生產無人理　獨自咬斷臍帶伴嬰屍

美英澳安全夥伴政治外交

美英澳安全夥伴政治外交

強生認了私生女　聖誕節將第7度當爸

強生認了私生女　聖誕節將第7度當爸

關鍵字：

英國車震

讀者迴響

熱門新聞

震撼！葛仲珊深夜「宣布退出演藝圈」

林俊傑提告網紅求償118萬！他囂張回應氣炸全網

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

麥當勞桌上堆滿餐　外送員一看拒接罵翻

高中男打疫苗崩潰尖叫　影1天破百萬

母象巨腿踩爆沼澤鱷魚！驚人甩屍畫面曝

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

連千毅要500次才問到「真人娜美妻」電話！

男粉絲性侵女神網紅3天2夜　連生理期也不放過

《魷魚遊戲》名片上電話是真的　苦主：24小時響不停

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

《魷魚遊戲》6個遊戲早就公開！答案就在「牆壁上」　網看傻

一日雙颱蒲公英恐飆強颱　入秋首變天

更多

最夯影音

更多
笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞
劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面