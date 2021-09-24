情侶「激情車震」嗨到滑落山坡！警察曝照片　兩人脫光黏緊緊

▲情侶車震嗨到滑落山坡。（圖／翻攝自推特／@DerbyshireRPU）



記者張方瑀／綜合報導

英國一對情侶為了追求刺激，開車到偏僻郊區準備來翻雲覆雨一番，沒想到兩人激情到一半，竟然誤觸手煞車，導致整輛車滑下山坡，直接側翻在路中央，警察獲報抵達現場後，兩人還光著上身卡在副駕駛座，緊緊密不可分。

根據《天空新聞》報導，英國達比郡道路警察（Derbyshire Roads Policing Unit）近日接獲報案，有一輛豐田Yaris翻覆在東密德蘭（East Midlands）一處偏僻道路上。他們抵達後發現，副駕駛座上有一對男女光著上身緊緊相擁，原來這兩個人在車內激情到一半時，不小心誤觸了手煞車，所以整輛車才會側翻到山下道路上。

所幸兩人都沒有受傷，但警方將照片在推特，並寫著「當時兩人是在車上『增強關係』」讓網友都笑翻，雖然目前已經刪文，但網友仍紛紛轉貼新聞表示，「增進感情的同時也要記得拉好手煞車」、「增強關係這個詞真的太好笑了」、「我說的是人換姿勢，不是車子換姿勢啦」、「進行安全性行為也要安全開車」。

A couple had to be rescued by police after their car flipped on its side while they were "strengthening their relationship" https://t.co/vQO5G8TDG3 — Sky News (@SkyNews) September 23, 2021

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