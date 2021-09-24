美參院通過人事　康達將任亞太助卿推動美台關係

▲美國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）。（圖／翻攝自UNK）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電

延宕近3個月，美國參議院今天通過美國國務院亞太助卿提名人康達人事案。康達擁有27年外交經驗，熟稔亞洲事務，精通中日文，他曾承諾上任後，會進一步發展「至關重要」的美台關係。

參議院今天以72票贊成、14票反對的壓倒性票數，通過康達（Daniel Kritenbrink）出任國務院亞太助卿的人事案。

康達1994年踏入美國外交工作，過去近3年半時間擔任美國駐越南大使，今年初與越南知名饒舌歌手Wowy合拍賀年饒舌影片，打響知名度。在此之前，他多次派駐中國與日本，曾任美國駐中國大使館公使，相當熟稔亞洲事務。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）任內，康達曾出任國務院中國與蒙古事務辦公室主任，並短暫代理副亞太助卿職務；2015年從北京返美後，則出任白宮國安會亞太事務資深主任。

康達人事案雖獲兩黨支持，參院外委會也早在6月24日無異議通過他的提名，但由於少數共和黨籍參議員阻擋總統拜登（Joe Biden）多項人事案推進，以作為談判籌碼，導致這個主管中國、台灣及多個亞太國家事務的重要職位，懸缺數個月。

康達上任後有6大工作目標，包括重振盟友關係、在美中戰略競爭中取得勝利、降低北韓核武威脅、支持有利全體美國人民的包容性經濟政策、促進民主人權、因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與氣候變遷等全球優先事項。

在台灣方面，康達6月15日出席國會聽證會時曾表示，美台關係「至關重要」，若提名獲准，他將進一步發展與民主夥伴台灣的強健關係，也會致力履行「台灣關係法」下義務，協助台灣自我防衛。

康達指出，台灣是美國前10大貿易夥伴，雙方也有重要文化與其他領域關係，且台灣在國際衛生領域扮演關鍵重要角色，美方應支持擴大台灣國際空間。

面對美國「最大地緣政治考驗」的中國，康達則說，他會致力讓美國在雙方戰略競爭中獲勝，並就新疆種族滅絕、香港自治與自由遭踐踏等情事，向北京究責。此外，他也會抵制中國不公平貿易行徑，確保關鍵供應鏈安全，保護美國敏感技術。

美國國務院設有多個助卿職位，隸屬於掌管不同事務的6位次卿底下，而分屬在主管「政治事務」次卿之下的亞太助卿，與台灣最息息相關。

亞太助卿負責東亞與太平洋事務，轄區除了包含美國盟友台灣、日本、南韓外，近年被視為美國「最大戰略競爭對手」的中國，也在亞太助卿管轄範圍內，讓康達提名案特別受到矚目。