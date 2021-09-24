曾狂言「沒1萬美元我絕不起床」　90年代超模整形失敗永久毀容

▲Linda Evangelista當年是時尚圈寵兒。（圖／達志）



記者崔子柔／綜合報導

「如果一天沒有1萬美元，我們絕不起床」90年代指標性超模Linda Evangelista曾傲氣說過這句話，她當年被視為世上最早的「正宗超模」超一，與娜歐咪坎貝爾、辛蒂克勞馥、克莉絲蒂特靈頓與克勞蒂亞雪佛等人並列齊驅，地位崇高。現年56歲的她已經很少在公開場合露面，她昨（23）日則在IG自曝5年前動了整容手術，但出現罕見副作用導致永久毀容。

Linda Evangelista聲明指出，她要向一直以來納悶為何她沒在工作的粉絲們，公開一個隱忍5年的錯誤，「做了Zeltiq的CoolSculpting（冷凍溶脂手術）後，被無情地毀容，還造成反效果，反而讓脂肪細胞增加，在2次矯正失敗後永久毀容」，因此外貌才變成媒體所說的「難認出」。

▲▼Linda Evangelista。（圖／達志）



Linda Evangelista表示，整容手術造成反常性脂肪增生（Paradoxical Adipose Hyperplasia，PAH），在150萬件手術中會出現0.0051%，相當罕見，不過讓她不滿的是，她在術前沒有被告知相關風險，「我的生活被PAH毀了，陷入嚴重憂鬱、悲傷、厭惡自我的循環」。

Linda Evangelista將對該整容機構提告，希望能藉此擺脫羞辱感，讓外界明白發生了什麼事，才能重新提起自信走出家門，「就算外貌看起來不再是以前的我」。

▼Linda Evangelista去看球賽時被拍到。（圖／達志影像／美聯社）

