火海蔓延「鐵窗阻逃生」！鄰居目睹她陽台活活被燒死…驚悚畫面曝

▲印度一處民宅發生火警,一名女子在鄰居眼前被大火吞噬。(圖/翻攝自推特,下同)

記者閔文昱/綜合報導

印度卡納塔卡邦邦加羅爾21日一處民宅發生火警,共2人身亡,5人受傷,其中2名死者為一對母女,59歲的女兒想從窗戶逃跑,沒想到被鐵窗困住,最後在鄰居眼前被活活燒死,畫面相當怵目驚心。

綜合印度媒體報導,邦加羅爾一處民宅21日下午4點15分左右出現爆炸聲,隨後就開始燒起熊熊烈火,而巴賈雷卡(Bhagyarekha)想從陽台逃出,卻被鐵窗困住,讓底下群眾看得相當著急,鄰居們雖然想伸出援手卻也愛莫能助,只能眼睜睜地看著巴賈雷卡困在陽台間被大火吞噬。

現場鄰居將當時的畫面錄下PO出,許多網友看了感到相當不捨。這場大火共2人身亡,5人受傷,除了巴賈雷卡被燒死外,她住在隔壁的82歲母親拉克什米德維(Lakshmidevi)也因來不及逃生而喪命。事發當時,巴賈雷卡的62歲丈夫比姆森(Bheemsen Rao)曾試圖進入公寓救他們,但因火勢太大而沒能成功,最後自己也受了輕傷。

報導指出,事發前,巴賈雷卡和比姆森才剛從美國探望完女兒回來,還在休息調時差,結果就不幸發生悲劇。當地消防人員抵達後,花了2個半小時才把火勢撲滅,最初研判是瓦斯氣爆,但後來這個說法已被排除,目前真正的起火爆炸原因還在調查當中。

Massive fire breaks out at Devarachikkana Halli, Bengaluru. Two dead, several injured. pic.twitter.com/ylVWMFiqlu