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蘋果頭大了！　歐盟將統一「充電接頭」規格為Type C

▲▼歐洲聯盟提案，行動裝置將統一充電接頭為Type C（USB C）規格。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲歐洲聯盟提案，行動裝置將統一充電接頭為Type C（USB C）規格。（圖／取自免費圖庫pixabay）

中央社布魯塞爾23日綜合外電報導

歐洲聯盟今天提案，未來境內行動裝置將統一充電接頭規格，創全球首見，且中選的規格是Type C。這將使得iPhone製造商蘋果（Apple Inc.）受到的影響大於對手業者。

歐盟執行委員會（European Commission）這項決定醞釀10多年，官員相信，讓所有裝置使用統一規格的充電接頭可減少電子廢棄物，且每年用戶合計可節省2億5000萬歐元（約新台幣81億元）支出。

消費者目前有3種充電接頭可選：蘋果的Lightning、大多數其他廠牌行動裝置使用的Micro-USB，以及越來越多裝置使用的Type C（USB C）。蘋果聲稱，統一接頭規格會阻止創新及製造更多汙染。

路透社報導，按照歐盟執委會提案，未來所有智慧手機、平板電腦、相機、耳機、攜帶式喇叭和手持遊戲機的接頭將以Type C為統一規格，充電器也將與電子裝置分開販售。

歐盟執委會將在近期修訂環保設計規則，要求裝置的外部電力供應須可相互通用，這是將充電接頭規格統一化的最後步驟。

法新社報導，歐盟有4億5000萬人口，市場規模龐大，因此統一使用Type C接頭可能會對全球智慧手機市場帶來決定性影響。

自2009年以來，各類外接式行動裝置爆發，但接頭不相容造成使用者囤積大量用不到的電子垃圾。歐盟便指出，歐洲消費者每年在與他們的電子裝置不相容的充電器上花費金額，合計高達約24億歐元（約新台幣780億元）。

歐盟執委會副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）在聲明中表示：「歐洲消費者對於他們抽屜內堆滿不相容充電器的情況感到煩擾，已經夠久了。」

聲明還說：「我們已給產業界許多時間提出自己的解決方案，如今時機已成熟，該是採取立法行動統一充電器規格的時候。」

蘋果雖已讓部分款iPad平板電腦和Mac筆記型電腦使用Type C接頭，但仍堅持主張歐盟境內強迫所有行動裝置統一接頭規格並不合理。

蘋果表示：「我們持續擔憂，嚴格規定接頭只有一種規格，會扼殺創新而非鼓勵創新，這反而將傷害到歐洲和全球各地消費者。」

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