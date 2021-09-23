快訊／台中校園開打BNT首日　1200人缺席、40學生身體不適

▲台中校園開打BNT，40人身體不適、9人送醫。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市今起進行高中生接種BNT疫苗，教育局統計，截至17點20分止，計有台中一中等7校回報，共有8237名學生接種疫苗，比預計的9451人少了1214人，施打率為87.15%，其中有40名學生接種後有不良反應，有9人分別出現胸悶、嘔吐、心跳過快、血壓升高等情況送醫，另有247名學生打完疫苗後請疫苗假返家休息。

教育局表示，9名送醫學生主要症狀為胸悶、心跳過快、血壓飆高、嘔吐、氣喘、過敏紅疹等，經現場醫護人員判斷須送醫，目前8人已返家休息，還有1人症狀也已緩解，但因父母出差要7點過後才會到醫院，所以學生尚在醫院等待父母，目前由導師陪同。

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今天市長盧秀燕也到忠明高中視察，今日施打狀況大致良好，不過，現場有一名女學生疑因前一日腹瀉、拉肚子，身體狀況不佳，打完疫苗之後不適被志工攙扶到救護站休息。

盧秀燕表示，台中市有將近95%同意接種，大部分皆安排於校園內施打，市府已安排42組行政契約的合約醫療院所至各校負責學生疫苗接種作業。

今天包括台中家商（進修部）、台中一中、文華高中、豐原高中、忠明高中（高中部）、大明高中、大里高中（高中部）、明道中學（高中部）、霧峰農工及慈明高中（高中部）等10校，除慈明高中是安排整日及台中家商是安排於夜間進行外，餘8校均安排於下午進行接種作業。