出獄才知母親、姐姐去世！他悔恨痛失最後1面　跌坐墳前抱墓碑爆哭

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名男子因犯罪而被判處有期徒刑6個月，沒想到當他刑滿出獄，迫不及待要與家人團聚時，卻被告知母親與姐姐都在他不知情的狀況下去世了。男子一時難以接受天人永隔的事實，難忍悲傷跪在母親墳前抱著墓碑放聲痛哭。

綜合當地媒體報導，馬來西亞網路最近瘋傳一段TikTok短片，一名身著黑T的馬來男子阿里尼（Arini）在監獄服刑半年後，被姐姐赫拉（Hera Elestra）帶到了一座墳地，並告訴他，母親已在大約3個月前去世，不過由於阿里尼當時還在獄中，因此媽媽來不及見他最後一面，就抱著遺憾去世了。

▲阿里尼出獄後發現母親和姐姐雙雙過世，悲傷地抱著墓碑痛哭。（圖／翻攝自TikTok／heraalex86）

震驚不已的阿里尼接到噩耗後痛心疾首，忍不住跪在墳前，抱著母親的墓碑聲聲喊著「媽我回來了」邊嚎啕大哭。阿里尼悲傷的情緒也影響了正在拍攝的姐姐，讓她也泣不成聲。赫拉一邊安慰阿里尼，一邊將弟弟帶到另一個墓碑前，並帶來了另一個壞消息。

原來，就在阿里尼出獄的10天前，另一名姐姐也過世了。接連聽到2個悲訊的阿里尼壓抑不住心中悲痛，再次跌坐在地崩潰爆哭。赫拉解釋，由於阿里尼之前在遙遠的沙巴（Sabah）監獄服刑，家人因為一些特定因素，加上馬來西亞目前仍在實施行動管制控制疫情，因此未將親人逝世的消息告訴獄中的弟弟。

赫拉表示，儘管阿里尼過去因為犯錯而被送入監獄，但赫拉還是希望弟弟能汲取教訓，「往正確的道路前進」。不少網友也紛紛留言為阿里尼打氣，勸告他在出獄後務必要心志堅定、洗心革面重新做人，不要辜負亡母和姐姐對他的期待。

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