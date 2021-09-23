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色鬼纏身！金髮妹自爆「叔叔死後硬上她」　狂摸下體早晚都要

▲▼英國一名金髮女宣稱被叔叔死後的鬼魂纏上非禮。（圖／翻攝當事人臉書）

▲英國一名金髮女子宣稱，她被叔叔死後的鬼魂纏上，每天都遭侵犯。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合報導

來自英國塞薩克斯郡的夏琳（Charlene Smith）宣稱，叔叔去世後化成「充滿性慾」的幽靈纏上自己，她每天不分日夜都被侵犯或者觸摸下體，因此嚴重失眠、面容憔悴，身上到處都是抓傷和瘀青。

《每日郵報》等外媒報導，2015年10月，夏琳首次遭叔叔的鬼魂侵犯，她在臥室睡到一半突然醒來，立刻感覺有人在撫摸私處，接著親眼看見「陰影般的手臂如同雨點一樣落在我身上（撫摸）……一直對我又拉又扯」。

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲夏琳表示，她遭叔叔的鬼魂侵犯長達2年，生下小女兒後才擺脫一切。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

夏琳陸續求助驅魔師、靈媒與牧師，甚至為此搬家2次，但情況一直沒有改善，尤其牧師灑完聖水後，「鬧鬼」情況更加嚴重。她不時感覺有人在觸碰私密處，孩子們也開始看見奇怪白影，感覺有東西從身上掠過，屋內物品到處移動，櫥櫃還會莫名碰碰作響。

夏琳透露，叔叔2015年9月意外死亡後，全家族都很哀傷，她當時也點燃蠟燭，試圖與去世親人「隔空對話」，就是此舉釀成「鬧鬼」事件。

夏琳自稱，她認識一位靈媒後，開始練習冥想，控制「叔叔去世後釋出的能量」，情況才逐漸改善，直到2018年4月生下小女兒後，徹底擺脫幽靈，「我帶著小女兒回家的一瞬間，鬼魂就消失了」。她認為，小女兒就是自己的守護天使。

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