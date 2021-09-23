國際足球聯賽「史上最老球員」育有至少50子女　驚人政界身分曝

▲南美洲國家蘇利南的副總統布倫斯維克（Ronnie Brunswijk）於國際足球聯賽中上場踢球。（圖／翻攝自推特／@TudnRadio）

記者張寧倢／綜合外電報導

中北美洲及加勒比海足球聯賽（CONCACAF League）21日的16強賽由中美洲國家「宏都拉斯」對陣南美洲「蘇利南」，而蘇利南60歲先發球員布倫斯維克（Ronnie Brunswijk）刷新了國際聯賽中「最高齡球員」的歷史紀錄。厲害的是，有人曾開玩笑要生出一支足球隊，而熱愛足球的布倫斯維克則至少育有50名子女。

▲布倫斯維克作為隊長帶領球隊迎戰宏都拉斯。（圖／翻攝自推特／@TudnRadio）

綜合美國《華盛頓郵報》、ESPN報導，CONCACAF League是類似「歐洲聯賽」（UEFA Europa League）級別的國際足球賽事，生於1961年的隊長布倫斯維克21日身穿出生年份的61號球衣，帶領蘇利南足球隊「Inter Moengotapoe」出戰宏都拉斯球隊「奧林比亞」（Olimpia）。然而，現年60歲的布倫斯維克能夠出賽，甚至當上隊長，正是因為他是去年剛當選的蘇利南副總統，也是這支球隊的老闆。

▲60歲的布倫斯維克創下國際足球賽中最高齡球員的紀錄。（圖／翻攝自推特／@TudnRadio）

布倫斯維克成為副總統後，運用權力買下兒子達米安（Damian）效力的足球隊，還將球隊主場以自己名字重新命名，然而，他迄今至少育有50名子女。布倫斯維克21日在賽場上挺著一顆大肚腩奔跑踢球的畫面在網路上成為話題，據外媒報導，他總共上場54分鐘，而比兒子達米安的29分鐘來得更長，傳出17次傳球中有14次成功。

當天，蘇利南以0：6敗給宏都拉斯，布倫斯維克似乎不太在意，網路上還流出一段畫面，比賽結束之後，布倫斯維克赤裸著上身來到對手球隊「奧林比亞」的更衣室，發現金給每位球員，最終更穿起對方的球衣離開，氣氛相當熱絡。先前也有傳聞，他幫旗下足球隊所有成員買新車。中北美洲及加勒比海足協（CONCACAF）對影片內容表達擔憂，稱這已引起比賽潛在的誠信問題，預計將此事交由委員會調查。

Video was streamed tonight from Olimpia's locker room that appears to show Ronnie Brunswijk giving people in the locker room cash. He also leaves with an Olimpia shirt.pic.twitter.com/eQ1Vk928Bl — Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) September 22, 2021

報導稱，布倫斯維克是出身於西半球最貧窮地區之一的農民之子，他10多歲時成為傘兵，一步步往上爬，最終擔任蘇利南前軍事獨裁者Desiré Bouterse的私人保鑣，曾經因為搶劫銀行而被定罪，但又因為把錢發給窮人而受到民眾尊敬，後來領導一支1200人的叛軍游擊隊，參與蘇利南6年內戰。

▲南美洲國家蘇利南副總統布倫斯維克因為販毒遭到國際刑警組織通緝，但他本人全盤否認。（圖／達志影像／美聯社）

1999年荷蘭法庭裁決布倫斯維克經營古柯鹼走私集團，並判處他6年刑期，隔年法國法院也做出類似判決，他也因為販毒罪被認定成立而遭到國際刑警組織通緝。據宏都拉斯媒體Diez報導，布倫斯維克因為被國際通緝，而無法離開蘇利南，下場賽事估計不會現身，否則他可能隨時被捕。

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