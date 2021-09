國際足球聯賽「史上最老球員」育有至少50子女　驚人政界身分曝

▲南美洲國家蘇利南的副總統布倫斯維克(Ronnie Brunswijk)於國際足球聯賽中上場踢球。(圖/翻攝自推特/@TudnRadio)

記者張寧倢/綜合外電報導

中北美洲及加勒比海足球聯賽(CONCACAF League)21日的16強賽由中美洲國家「宏都拉斯」對陣南美洲「蘇利南」,而蘇利南60歲先發球員布倫斯維克(Ronnie Brunswijk)刷新了國際聯賽中「最高齡球員」的歷史紀錄。厲害的是,有人曾開玩笑要生出一支足球隊,而熱愛足球的布倫斯維克則至少育有50名子女。

▲布倫斯維克作為隊長帶領球隊迎戰宏都拉斯。(圖/翻攝自推特/@TudnRadio)

綜合美國《華盛頓郵報》、ESPN報導,CONCACAF League是類似「歐洲聯賽」(UEFA Europa League)級別的國際足球賽事,生於1961年的隊長布倫斯維克21日身穿出生年份的61號球衣,帶領蘇利南足球隊「Inter Moengotapoe」出戰宏都拉斯球隊「奧林比亞」(Olimpia)。然而,現年60歲的布倫斯維克能夠出賽,甚至當上隊長,正是因為他是去年剛當選的蘇利南副總統,也是這支球隊的老闆。

▲60歲的布倫斯維克創下國際足球賽中最高齡球員的紀錄。(圖/翻攝自推特/@TudnRadio)

布倫斯維克成為副總統後,運用權力買下兒子達米安(Damian)效力的足球隊,還將球隊主場以自己名字重新命名,然而,他迄今至少育有50名子女。布倫斯維克21日在賽場上挺著一顆大肚腩奔跑踢球的畫面在網路上成為話題,據外媒報導,他總共上場54分鐘,而比兒子達米安的29分鐘來得更長,傳出17次傳球中有14次成功。

當天,蘇利南以0:6敗給宏都拉斯,布倫斯維克似乎不太在意,網路上還流出一段畫面,比賽結束之後,布倫斯維克赤裸著上身來到對手球隊「奧林比亞」的更衣室,發現金給每位球員,最終更穿起對方的球衣離開,氣氛相當熱絡。先前也有傳聞,他幫旗下足球隊所有成員買新車。中北美洲及加勒比海足協(CONCACAF)對影片內容表達擔憂,稱這已引起比賽潛在的誠信問題,預計將此事交由委員會調查。

Video was streamed tonight from Olimpia's locker room that appears to show Ronnie Brunswijk giving people in the locker room cash. He also leaves with an Olimpia shirt.pic.twitter.com/eQ1Vk928Bl