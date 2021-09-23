史上最大鑽石竟拿來切片！這2副「古董眼鏡」估拍天價　鏡片藏玄機

▲古董眼鏡「天堂之門」與「光之環」。（圖／翻攝自Sotheby`s官網）

實習記者黃品臻／綜合報導

眼鏡是現代許多人的日常配備，不過即將在下月蘇富比拍賣行（Sotheby's）拍賣的兩副眼鏡，卻是古代身份地位的象徵，兩副來自17世紀的古董眼鏡獨特之處在於，鏡片材質並非是一般玻璃，而是由巨大的祖母綠與鑽石製成。

據CNN報導，兩副古董眼鏡來自17世紀的亞洲，據信最初的擁有者是「蒙兀兒帝國」的皇室成員，蒙兀兒帝國是蒙古人入侵印度後所建立的王朝。蘇富比中東和印度地區主席吉布斯（Edward Gibbs）表示，這兩副眼鏡都是蒙兀兒珠寶工藝極為罕見的作品，「據我們所知，沒有其他和它們一樣的作品」。

兩副眼鏡分別被命名為「光之環」（Halo of Light）與「天堂之門」（Gate of Paradise），其中光之環的鏡片是由一顆重逾200克拉的純淨白鑽切割製成，據蘇富比估計，製成鏡片的原始鑽石可能是有史以來發現的最大鑽石；天堂之門的鏡片則是由重達300克拉的哥倫比亞祖母綠切割而成。

▲「天堂之門」的鏡片是由重達300克拉的祖母綠寶石切割製成。（圖／翻攝自Twitter／Cheryl Kremkow）

據了解，蒙兀兒帝國以在整個南亞推進珠寶工藝而聞名，據吉布斯的說明，在17世紀，印度次大陸是「世界上唯一的鑽石來源」，因此該地區擁有當時一些最先進的技術，兩副古董眼鏡就是一例，因為蒙兀兒寶石切割師會以手工來雕刻，一旦切割尺寸出錯，整顆寶石就會作廢。

有鑒於兩副古董眼鏡的製作時間距今已有數百年的歷史，且工藝繁複、困難，蘇富比估計兩副眼鏡的各自預估拍賣價將高達350萬美元左右（約新台幣9709萬元），但也不排除會拍出驚人天價。