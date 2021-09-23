嬌生疫苗「突破感染」比率高6倍！南韓當局解釋：跟這年齡層有關

▲南韓嬌生疫苗接種者突破性感染發生比率偏高，圖為首爾國際書展。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎病毒不斷變種，尤其是Delta變種株幾乎成為疫苗剋星，即便完成2劑疫苗施打，仍無法成為金剛不壞之身，僅能減少住院與死亡率、遏止病情發展。最近南韓國內發現，施打完疫苗後所出現的「突破性感染」比率微幅增加，尤其嬌生疫苗與他牌相比更高出4至6倍。防疫當局認為，這與疫苗接種的年齡層有關。

根據《韓聯社》，南韓新冠預防接種應對促進團預防接種管理組長洪正益（홍정익，音譯）於今（23）日例行簡報會上表示，在活動力旺盛的群體中，出現突破性感染的發病比率較高，「這主要是因為嬌生疫苗的主要接種對象活動力強，相比之下更容易暴露於感染新冠病毒的風險中。」

報導分析，南韓境內主要的嬌生疫苗接種者，大多為在社會上活動力旺盛的30至49歲青壯年族群，在接種完疫苗後暴露於染疫風險的機率比其他廠牌疫苗的接種者還要高，因此在統計上突破性感染的病例也就相對增多。

由於嬌生疫苗僅需施打1劑便算是完成接種，因此外界質疑嬌生疫苗在防護上恐落後於其他需施打2劑的疫苗。洪正益對此表示，「1次性的接種在防護效能上是否有所限制，得須追蹤更多相關研究成果，一旦結果顯示正是如此，我們會隨時檢討是否有必要為嬌生疫苗接種者施打加強針。」

▲嬌生疫苗於今年6月初抵達南韓。（圖／達志影像／美聯社）

根據南韓中央防疫對策本部的統計，截至9月12日為止，共有5880名完成2劑（或1劑嬌生）疫苗的接種者確診新冠肺炎，推測為「突破性感染」，占所有完成2劑疫苗接種者（1461萬1702人）的比率為0.040%。換句話說，每10萬名疫苗完成接種者，就有40.2人發生突破性感染。

從南韓的案例來看，嬌生疫苗發生突破性感染的比率最高，為0.161%（每10萬人出現161.2名突破性感染）；其次為輝瑞（BNT）疫苗的0.034%（每10萬人出現33.5名突破性感染）；AZ疫苗的0.028%（每10萬人出現27.6名突破性感染）；最低為莫德納的0.024%（每10萬人出現24.2名突破性感染）。

嬌生疫苗的突破性感染發生率，與輝瑞、AZ、莫德納等廠牌疫苗相比，足足高出4至6倍。統計指出，南韓有141萬5538人完成嬌生疫苗接種，其中高達85.5%（121萬908人）為30至49歲青壯年階層，若計算至59歲以下，則比例高達93.5%。

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