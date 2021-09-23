打完疫苗腦血栓？新加坡驚爆10例密切監測中　疫苗廠牌曝光

▲新加坡現已接種的BNT及莫德納疫苗數量為871萬6085劑。（示意圖／路透）



記者詹雅婷／編譯

新加坡媒體海峽時報引述衛生科學局（HSA）說法，在境內施打BNT疫苗及莫德納疫苗的接種者中，出現10例腦靜脈血栓（CVT）可疑個案，已知上述患者均無生命危險，正密切監測中。

衛生科學局第5次疫苗安全更新報告指出，打完疫苗後出現腦靜脈血栓的通報數相當少，還無法確認mRNA疫苗是否會增加腦靜脈血栓的發生率。不過，已知這些個案的狀況與血小板減少無關，與部分國家因施打AZ疫苗、嬌生疫苗者所面臨的血栓併血小板低下症候群案例不同。

南洋理工大學李光前醫學院助理教授Christine Cheung表示，相較於AZ、嬌生疫苗，mRNA疫苗引發腦靜脈血栓個案的通報個案較少。

目前新加坡已接種的BNT及莫德納疫苗數量為871萬6085劑。報告指出，打完疫苗常見副作用為頭暈、呼吸急速、胸悶、心悸、注射部位疼痛或腫脹、發燒等，以及搔癢、臉部嘴唇腫脹等過敏反應，另有部分患者出現貝爾氏麻痺（Bell's palsy，顏面神經麻痺）。在12歲至18歲接種者中，也有出現昏厥的狀況，但通常是因焦慮、畏懼疼痛等因素所引起，而非疫苗本身。

衛生科學局表示，截至現階段取得的數據，接種BNT、莫德納疫苗的益處高於風險，將持續積極監測新冠疫苗的安全性，並採取相關行動。

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