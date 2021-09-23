路邊汽車免費送　他以為賺到！兜風驚見「裸屍塞在後車廂」

▲男子看見路邊免費贈送汽車，開心把汽車開走，事後才發現後車廂裡塞著一具男屍。（示意圖／免費圖庫unsplash）



記者吳美依／綜合外電報導

美國密西西比州發生一起駭人事件，2名男子19日上午偶然發現路邊停著一輛汽車，上頭貼著「免費贈送」字樣，於是興高采烈地開車兜風，接著直接前往拜訪親戚。他們抵達目的地後，下車打開後車廂一看，才發現裡面塞了一具全裸男性遺體。

綜合WLBT、《紐約郵報》等外媒報導，2名男子當時發現，車門沒有上鎖，鑰匙也放在裡面，還以為撿到便宜了，把汽車從拜勒姆郡（Byram）開往科派亞郡（Copiah），但在發現遺體後也立刻報警處理。

拜勒姆郡警方目前將汽車沒收作為證據，但尚未查出案發第一現場在哪裡。警察局長埃林頓（David Errington）說，「我們知道，死者直到17日晚間9時都還活著，他出現在家庭監視器的畫面裡」。

法醫斯圖爾（Ellis Stuart）透露，家屬透過獨特刺青圖案，確認死者是34歲的麥克利里斯（Anthony Mccrillis），此人已經陳屍後車廂數日，詭異的是沒有任何明顯外傷痕跡，必須驗屍釐清死因。

據悉，死者的汽車本來停放在老拜勒姆路（Old Byram Road），但隔（19）日就被某人駛離，一名轄區員警及附近居民都可以作證。目擊者皮考克（Dan Peacock）說，「我以為有人把車子開到這裡賣，但是中途放棄了，從沒想到竟然會發生這種事」。

他載全家出門「暴斃」慘死駕駛座！嬰孩懵懂伴屍 2幼兒逃路邊哭吼

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast