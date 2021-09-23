BNT間隔擬縮短「最快6週後可打」　第二劑成人先打、學生再等等

▲學生開始接種BNT疫苗。（圖／記者黃孟珍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內BNT疫苗接種以青少年為優先，22日校園接種陸續開打，至於成年人會從第九輪後天（9/25）開打。指揮中心原規劃BNT疫苗兩劑間隔也和莫德納、AZ一樣延長為10~12週，發言人莊人祥今日說明，評估疫苗量間隔會縮短為「至少六週」，而考量年輕族群心肌炎等風險，第二劑會以成人為優先，觀察2~3週後再提供學生接種。

先前國內AZ與莫德納疫苗兩劑疫苗間隔，因為考量到貨等因素，分別從8~12週與28天（4週）一併延長為10~12週，而BNT疫苗原規劃也是比照此模式，從間隔28天（4週）延長為10～12週可打第二劑。指揮官陳時中日前透露，BNT疫苗間隔會縮短。莊人祥今日證實，目前初估會縮短為至少6週，但還需要更多研判。

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由於mRNA疫苗在青少年族群出現心肌炎副作用機會較高，且多發生在第二劑，莊人祥表示，指揮中心研擬讓成人先接種第二劑，學生族群則觀察第一劑心肌炎狀況以及成人接種第二劑情況，估計在成人接種2~3週之後才打第二劑。

校園接種部分，根據教育部資料，新北市、台北市、桃園市、台南市、苗栗縣等5縣市高中生昨起開打，其餘縣市多為今日開放接種，嘉義市則是24日，金門縣27日，連江縣則預定10月1日起接種。

第九輪提供BNT疫苗的部份，開放對象為「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT民眾，符合資格者90.6萬，當中78.1萬人完成預約，將於9月25日至10月2日提供接種。