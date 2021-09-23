台中精明商圈情侶分手糾紛　閨蜜的男友撂人助陣引爆大亂鬥

▲台中精明商圈昨晚發生街頭鬥毆，造成3男受傷。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一對住在精明商圈的同居男女昨晚發生口角，32歲賴姓女子向30歲陳姓男友提分手且要求搬出去，賴女的黃姓閨蜜當時也在場勸架，黃女趕緊找來鄭姓男友前來幫忙，鄭男又找來2名友人助陣，陳男眼見不敵，於是拿起水果刀反擊，4男在街頭鬥毆，造成2男受傷，正當5名男女準備逃逸時，被及時趕到的警一分局快打部隊噴辣椒水攔阻，全帶回偵辦。

台中警一分局昨晚8時35分獲報，精明商圈街頭上有多名男女吵架，其中1男子還拿水果刀揮舞，有人受傷流血，警方立即出動15名快打部隊，5分鐘即趕到現場，及時攔阻一群爭吵後準備離去的男女。

據了解，賴女向陳男提分手，但陳男拒絕，2人先是在同居處大吵，賴女的黃姓閨蜜隨即趕抵現場勸架，並向39歲的鄭姓男友抱怨，鄭男得知後，帶著35歲許姓男子、39歲魏姓男子開車前往助陣，陳男在樓上看到鄭男3人一下車，馬上拿水果刀衝下樓，4男便在街頭上互毆。

4男互毆過程，鄭男左腰部被劃傷，傷口約10公分，魏男虎口也受傷，一群人得知附近民眾已經報警，準備鳥獸散，被及時趕到的快打部隊阻止，陳男仍企圖逃跑，被警方噴辣椒水後制止。

警方將陳、鄭、許、魏4男及黃女帶回訊問，訊問後，將5人依傷害罪、聚眾鬥毆罪移送台中地檢署偵辦。