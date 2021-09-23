指揮中心對「自費驗抗體」開綠燈　達4點共識：醫事機構可提申請

記者嚴云岑／台北報導

網紅「四叉貓」自費檢驗抗體惹議，指揮中心於昨開會討論相關指引。醫療應變組副組長羅一鈞今（23）日公布會議4點共識，初步對自費檢驗需求「開綠燈」，有檢驗能力的醫事機構可向衛生局提出申請，一旦審核自費標準及相關能力都合適的話，就可提供收費服務，但前提是檢驗前後應詳細說明相關檢測方式，供民眾正確解讀。

在診所幫民眾自費驗抗體挨罰事件爆出後，指揮中心也公布117家「全國血清抗體檢測指定檢驗機構名單」，當時指揮中心發言人莊人祥就表示，若指引順利通過，將以公佈名單作為主要檢驗單位，但仍須先與地方衛生局核價方可收費。

發言人莊人祥表示，先前因為機組員檢疫政策，僅開放12家指定的醫療機構可自費驗抗體，但因政策調整，現僅有開放「公費」檢驗。

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指揮中心核准可進行血清抗體檢驗的117機構分佈於19縣市，以台北市、高雄市15家院所最多，台中市、桃園市12家次之，台南市也有10家，金門縣、連江縣與澎湖縣則尚無院所通過。

不過，對於到底該不該自費驗抗體，醫療應變組副組長羅一鈞日前表示，抗體檢驗結果與時間點和個人體質有關，就像是「龜兔賽跑的過程」，且檢驗抗體只是免疫反應一環 ，無法知道細胞免疫是否有足夠效果，僅能參考用。

羅一鈞也提醒，不論血清抗體檢驗結果為陽性或陰性，仍應遵守防疫新生活原則，維持社交距離、落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施等，以降低感染風險，確保自身健康。

指揮中心自費驗抗體會議四點共識如下：

1.民眾如有血清抗體檢驗需求，將可至經各地方衛生局審核通過之提供自費COVID-19血清抗體檢驗服務之醫事機構進行檢驗。為使提供自費血清抗體檢驗服務醫事機構及民眾有所依循，指揮中心參考歐美等國際檢驗指引及建議，血清抗體檢驗主要適用時機為評估個人是否曾經遭受感染產生抗體。由於一般抗體檢測結果不完全等同於對COVID-19免疫力（或保護力）之高低或有無，醫事機構在接受民眾進行自費血清抗體檢驗前後，應詳細說明其檢測方式及結果代表之意義，以利正確解讀。

2.為防範疾病傳播風險及保障民眾健康，民眾於自費抗體檢驗前，需經醫師評估，如具發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等疑似COVID-19 症狀、TOCC風險或有疑慮者，應先進行核酸檢驗等措施。若無上述相關症狀或評估無疑慮者，由醫師開立檢驗處方執行自費抗體檢驗。

3.檢驗試劑以使用通過衛生福利部食品藥物管理署許可之SARS-CoV-2人類抗體檢測試劑抗體，並須於檢驗報告中載明檢驗抗原種類(如：S蛋白等)及抗體項目(如：IgG、Total Ig等)、使用之試劑廠牌及檢測方法(如：CLIA或ELISA)、檢驗結果(如檢測數值及判讀標準)等資訊。

4.自費檢驗收費標準，依據醫療法第21條規定：「醫療機構收取醫療費用之標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之」，及醫療法第22條第2項規定：「醫療機構不得違反收費標準，超額或擅立收費項目收費」。