　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男女混宿搭電梯！大一男觸犯「潛規則」...學姊氣炸：給我爬

▲▼電梯。（圖／pixabay）

▲大一男搭電梯，被學姐們公審。（圖／pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

才剛開學沒多久，大陸北京師範大學即出現一起爭議，因為校內屬男女混宿，且只有一台電梯，因而搭電梯有「潛規則」，許多大一男新生並不知情隨意搭，有學姊因此直接在宿舍群組撻伐，引發論戰。就有網友與大陸朋友聊到此事，於是分享該混宿的潛規則及爭議點，引發網友熱議。

一名網友在PTT WomenTalk版上以「混宿禁止男生搭電梯合理嗎？」為題發文，表示在與大陸朋友聊天時被問到這個問題。原PO寫道，「簡單來說，就是某個學校是『同棟不同房』的混宿，一樓到三樓是男生房，四樓到十樓是女生房；然後大澡堂在一樓，所以高樓層的女生只能搭電梯到一樓洗澡，再搭電梯回到自己的寢室，整個宿舍就只有那麼一台電梯而已，所以也無法分流。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也表示，宿舍有個不成文的規矩就是「男生不準搭電梯」，因為女生不想要洗完澡穿著睡衣，還跟男生一起搭電梯，只是最近因為新生入學，有不懂規矩的人搭了電梯，後來就在宿舍群組裡面吵翻了。

他的大陸朋友認為，男生不搭電梯是給女生尊重，不是理所當然，但是許多女生的態度讓他感覺大陸女權實在太過分，還羨慕地和原PO說「台灣女生肯定不會這樣」。

原PO對此便很好奇大陸朋友的想法從哪而來，以及是否符合事實，便發文詢問鄉民「大家怎麼看待這件事情呢？」

▲▼原PO分享。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO發文詢問混宿禁止男生搭電梯是否合理。（圖／翻攝自PTT）

文章一出引起鄉民熱議，紛紛留言表示，「我覺得不合理，但和女權無關，感覺女權被誣衊」、「男生宿舍費用比較低的話才合理」、「不合理吧，女生介意就自己換衣服，憑甚麼不准別人搭電」、「我覺得這跟女權無關啊！純粹是管理規則問題。而且也節省能源。換成女生住1-3。男生住高樓層也是一樣。睡衣什麼的不是理由」、「明文規定就合理，不成文規定就不合理」、「這件事可以用關鍵字查『北師大電梯事件』」。

據了解，北京師範大學的爭議事件起因於一名女學生在宿舍群組中，要求老師和新搬入的男學生強調，若沒有重物搬運的需要就不要乘坐電梯，因為女生洗完澡坐電梯時會很尷尬，此言論遭到部分男生反對，隨後就在群組裡發生激烈爭吵，甚至有人口出惡言、人身攻擊，校方隨後表示已注意到此事，已開會解決此問題。

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

ET快訊
快訊／台灣申請加入CPTPP　中國派19架次軍機侵入我ADI
快訊／高一男學生打完BNT　手腳發麻、四肢癱軟緊急送醫
富家千金幫老公考上機師　他卻爽帶空姐上摩鐵
姊夫逼小姨子吞吐！　還拉老婆活春宮給她看
「蔡依林恩師」張勝豐被親哥強行關進養護院！印章、存摺全被拿走
行李箱躺路邊1個月沒人敢撿　里長一開驚見「大咖人物」
快訊／講不聽！男堅持下新店溪游泳　10分鐘後滅頂失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

診所打新冠疫苗不實申報醫療費！健保署收回逾2600萬元

星宇航空台北－新加坡今首航　每週2班直飛「10月再增班」

大樂透上看2.7億！「秋分節氣」7生肖財運旺　家中旺財方位公開

快訊／基隆高一男學生打完BNT　手腳發麻、四肢癱軟畫面曝光

孫女曬86歲爺爺「白皙美腿照」羨炸！　網見1細節不妙：建議做檢查

快訊／大雷雨狂轟8縣市！12縣市大雨特報　「警戒區域」出爐

疫苗救濟申請達800件　莊人祥：9月下旬開始審議

男女混宿搭電梯！大一男觸犯「潛規則」...學姊氣炸：給我爬

台中國際動畫影展登場　499元「影癡通行證」爽看156部好片

首波東北風明天報到！台北等3區轉涼有雨　颱風「蒲公英」將生成

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

診所打新冠疫苗不實申報醫療費！健保署收回逾2600萬元

星宇航空台北－新加坡今首航　每週2班直飛「10月再增班」

大樂透上看2.7億！「秋分節氣」7生肖財運旺　家中旺財方位公開

快訊／基隆高一男學生打完BNT　手腳發麻、四肢癱軟畫面曝光

孫女曬86歲爺爺「白皙美腿照」羨炸！　網見1細節不妙：建議做檢查

快訊／大雷雨狂轟8縣市！12縣市大雨特報　「警戒區域」出爐

疫苗救濟申請達800件　莊人祥：9月下旬開始審議

男女混宿搭電梯！大一男觸犯「潛規則」...學姊氣炸：給我爬

台中國際動畫影展登場　499元「影癡通行證」爽看156部好片

首波東北風明天報到！台北等3區轉涼有雨　颱風「蒲公英」將生成

診所打新冠疫苗不實申報醫療費！健保署收回逾2600萬元

星宇航空台北－新加坡今首航　每週2班直飛「10月再增班」

快訊／台灣申請加入CPTPP　中國派19架次軍機侵入我ADIZ

北士科地價3年飆7成　周圍新建案開價破百萬成常態

大樂透上看2.7億！「秋分節氣」7生肖財運旺　家中旺財方位公開

蘇貞昌曝核食解禁標準　賴士葆批：在野都零容忍執政就變國際標準

台南獲獎連連　榮獲1座國際級全球卓越建設獎及2座國家卓越建設獎殊榮

快訊／基隆高一男學生打完BNT　手腳發麻、四肢癱軟畫面曝光

扛房貸壓力大！「存夠頭期款」要租還是買　網友選擇超一致

無視12秒鳴笛警示！小貨車猛撞台糖小火車　駕駛判決出爐

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

數位共同綁定後悔！「1類人改領紙本」時間曝光

全台姓氏統計數據曝　第1果然是他們！

莊人祥：第十期BNT有望從64歲往下開

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

八大行業盼解封「傳10/1有望降一級」　指揮中心回應了

「7天零確診了」原因曝　醫分析解除二級機率

秋分到！新颱最快明誕生大迴轉路徑曝

怕變姐夫地上紅包沒人撿！2天後被年輕男帶走

國旅券中獎率曝　好食券名額剩一半

更多熱門

相關新聞

總樓層29樓「9戶2梯」哪不便？網秒曝2缺點

總樓層29樓「9戶2梯」哪不便？網秒曝2缺點

許多人對戶數多的社區難免退卻，但若是價格、地點等因素考量，還是會有人想買多戶數社區。就有網友在臉書《買房知識家（A你的Q）》發文，說他經常聽到很多人說多戶數的社區不好管理，但還是想知道，若是入住總樓層29樓、9戶2梯的社區，會有哪裡不方便或難管理，想請過來人分享實際住過的經驗。

紙本五倍券「比數位好用？」　網揭2優勢

紙本五倍券「比數位好用？」　網揭2優勢

不滿被悔婚PO網公審　害醫師女友輕生亡

不滿被悔婚PO網公審　害醫師女友輕生亡

7大加碼券怎麼選？內行揭1組合完勝全勾派

7大加碼券怎麼選？內行揭1組合完勝全勾派

綁台灣Pay搶到800元+好食券「13小時後被收回」！

綁台灣Pay搶到800元+好食券「13小時後被收回」！

關鍵字：

男女混宿電梯大學宿舍PTT

讀者迴響

熱門新聞

夜間跑廁所超過2次快就醫

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

學生愛遲到　25歲師脫口罵：蘑菇

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

連千毅正宮難得火辣現身！

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面