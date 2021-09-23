男女混宿搭電梯！大一男觸犯「潛規則」...學姊氣炸：給我爬

▲大一男搭電梯，被學姐們公審。（圖／pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

才剛開學沒多久，大陸北京師範大學即出現一起爭議，因為校內屬男女混宿，且只有一台電梯，因而搭電梯有「潛規則」，許多大一男新生並不知情隨意搭，有學姊因此直接在宿舍群組撻伐，引發論戰。就有網友與大陸朋友聊到此事，於是分享該混宿的潛規則及爭議點，引發網友熱議。

一名網友在PTT WomenTalk版上以「混宿禁止男生搭電梯合理嗎？」為題發文，表示在與大陸朋友聊天時被問到這個問題。原PO寫道，「簡單來說，就是某個學校是『同棟不同房』的混宿，一樓到三樓是男生房，四樓到十樓是女生房；然後大澡堂在一樓，所以高樓層的女生只能搭電梯到一樓洗澡，再搭電梯回到自己的寢室，整個宿舍就只有那麼一台電梯而已，所以也無法分流。」

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原PO也表示，宿舍有個不成文的規矩就是「男生不準搭電梯」，因為女生不想要洗完澡穿著睡衣，還跟男生一起搭電梯，只是最近因為新生入學，有不懂規矩的人搭了電梯，後來就在宿舍群組裡面吵翻了。

他的大陸朋友認為，男生不搭電梯是給女生尊重，不是理所當然，但是許多女生的態度讓他感覺大陸女權實在太過分，還羨慕地和原PO說「台灣女生肯定不會這樣」。

原PO對此便很好奇大陸朋友的想法從哪而來，以及是否符合事實，便發文詢問鄉民「大家怎麼看待這件事情呢？」

▲原PO發文詢問混宿禁止男生搭電梯是否合理。（圖／翻攝自PTT）

文章一出引起鄉民熱議，紛紛留言表示，「我覺得不合理，但和女權無關，感覺女權被誣衊」、「男生宿舍費用比較低的話才合理」、「不合理吧，女生介意就自己換衣服，憑甚麼不准別人搭電」、「我覺得這跟女權無關啊！純粹是管理規則問題。而且也節省能源。換成女生住1-3。男生住高樓層也是一樣。睡衣什麼的不是理由」、「明文規定就合理，不成文規定就不合理」、「這件事可以用關鍵字查『北師大電梯事件』」。

據了解，北京師範大學的爭議事件起因於一名女學生在宿舍群組中，要求老師和新搬入的男學生強調，若沒有重物搬運的需要就不要乘坐電梯，因為女生洗完澡坐電梯時會很尷尬，此言論遭到部分男生反對，隨後就在群組裡發生激烈爭吵，甚至有人口出惡言、人身攻擊，校方隨後表示已注意到此事，已開會解決此問題。