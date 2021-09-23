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泊車窮大叔幸運簽中41億頭獎　老婆秒提離婚「爽拿一半財產」

▲▼紐約49歲的停車場服務員羅德里格斯（Juan Rodriguez）中頭獎後，與妻子艾瑞斯（Iris）於2004年11月21日共同出席新聞記者會，不料10天後他就被提離婚。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約泊車員羅德里格斯（Juan Rodriguez）於2004年11月中頭獎後與妻子艾瑞斯（Iris）一同出席新聞記者會，不料10天後他就被提離婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

中樂透可能是很多人生日時曾許過的願望，然而，美國一名彩券中獎者的財務顧問麥克奈（Don McNay）卻認為，得到的錢越多，隨之而來的問題就會越大，因為中獎者並沒有準備好面對生活的劇變，「這是彩券的詛咒，它讓他們的生活變得更糟。」紐約一名男子就在中了上億頭獎後，立刻被老婆提離婚分產。

根據《紐約郵報》報導，曼哈頓一家披薩店21日開出高達4.32億美元（約新台幣120億元）的「超級百萬」（Mega Millions）樂透頭獎，創下紐約有史以來最高的頭獎金額，目前中獎的幸運兒尚未現身領取約1.92億美元（約新台幣53億元）的稅後獎金。

肯塔基州的高級財務顧問、彩券專家與分析師麥克奈表示，很多中獎者到後來都過得不太開心，甚至破產等可怕的經歷。紐約皇后區49歲的停車場服務員羅德里格斯（Juan Rodriguez）2004年簽中超級百萬約1.49億美元（約新台幣41億元）的樂透頭獎，不料10天後老婆就提出離婚，更向法院申請一項禁令，禁止他領取5900萬美元（約新台幣16.3億元）的稅後獎金。

▲▼紐約49歲的停車場服務員羅德里格斯（Juan Rodriguez）中頭獎後，與妻子艾瑞斯（Iris）於2004年11月21日共同出席新聞記者會，不料10天後他就被提離婚。（圖／達志影像／美聯社）

▲當時49歲的羅德里格斯儘管中了巨額頭獎，仍必須等到離婚協議完成後才能領獎。（圖／達志影像／美聯社）

最終，羅德里格斯與分居的妻子在法庭上達成協議，以50：50的比例平分樂透獎金後才離婚。麥克奈說，「有的人試圖輕生，花光他們的錢，來得快去得也快，他們要麼離婚，要麼死亡，他們還沒有準備好面對生活劇變，這是彩券的詛咒，它讓他們的生活變得更糟，而不是改善生活。」

報導也補充了幾個生活較為順遂的中獎案例，例如，退休公務員貝利（Robert Bailey）在67歲時贏得約3.4億美元（約新台幣95億元）的尚未扣稅彩金，接著他聯繫了一名律師與財務規劃師協助相關事宜。貝利說，當時的頭獎改變了他的生活，他計畫用這些獎金做「正確的事情」，為媽媽買地、去拉斯維加斯旅行等等。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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