通靈男「狂舔女鬼」大鬧廢棄醫院　網見伸舌詭樣嚇壞：比鬼更恐怖

▲泰國一名男子自稱通靈，伸舌狂舔女鬼。（圖／翻攝sanook）



記者吳美依／綜合報導

泰國羅勇府（Rayong）居民普拉塞特（Prasert Phakthong）自稱擁有陰陽眼，能夠通靈並且偵測靈魂蹤跡，他帶著夥伴與記者，夜闖當地盛傳鬧鬼的廢棄醫院，沿路伸舌狂舔空氣，宣稱找到傳說中的幽靈。但是，許多網友都被詭異的「尋鬼」方法嚇壞，甚至認為通靈男比鬼還恐怖。

泰媒Sanook報導，當地村莊居民盛傳，如果在晚上8點後，經過廢棄醫院附近的十字路口，經常能夠看見一個年輕女性的鬼魂想要搭便車。普拉塞特點蠟燭伸舌「偵測」，繞到女鬼出沒地帶時，突然停下腳步，宣稱舌頭開始發麻，接著感覺到甜味，「肯定就是那個女鬼」。

此時，一名居民也加入「夜遊」行列，他自稱經常碰到女鬼，而幽靈最常出沒在十字路口與旁邊電線桿上，自己還曾在撞鬼後獲得「報明牌」靈感，簽樂透中獎40萬泰銖（33萬1318元）。

居民聊到一半，卻突然表示，女鬼現在就站在水溝邊看著一行人，接著「穿牆」進入廢棄醫院，全場的人立刻起了雞皮疙瘩，而記者事後查證發現，女鬼進入的地方就是醫院以前的加護病房所在地。但是，許多網友對此感到非常不舒服，紛紛留言，「好噁」、「這種程度說他瘋了還不夠」、「這根本就是褻瀆」。

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