電商董座外遇！買內褲、按摩油跟「好友」同居　妻見甜蜜討抱心碎

▲謝銘元被抓包外遇，妻子憤而提告求償，判決結果出爐。（示意圖／Pakutaso）

記者陳韻如／台北報導

知名電商iFit愛瘦身共同創辦人謝銘元、陳韻如夫妻因創業有成，堪稱是電商界的「神雕俠侶」，但沒想到，謝男卻被抓包偷吃，在外與小三同居，雖他矢口否認，但其網購的男性內衣褲、緊實按摩精油等卻成了鐵證。法官審理後，判謝與小三須連帶賠償陳女70萬元，他不服提出上訴，但遭到二審法官駁回。

陳女提告主張，他與謝男2013年結婚，並一同經營iFit愛瘦身事業，2人家庭及工作關係密不可分，但沒想到2020年2月間，謝男卻以在家咳嗽不願戴口罩為由搬出住處，並要求離婚。

陳女表示，謝男搬離住處後，她無意間在公司電腦發現謝男與她多年好友的親密對話，包括，「我愛你」、「看完記得來抱我一下喔」、「很想你」等內容，她才驚覺遭到背叛，且她與謝男均是公司的經營者及大股東，2人的婚姻關係嚴重影響公司經營，讓她身心俱疲，憤而對謝男及小三提告求償500萬元。

對此，謝男解釋，他是因為婚姻關係惡化才搬離住處，又因為心情苦悶，才到好友家聊天等，2人之間僅互相問候、鼓勵，並沒有逾越正常男女交往分際，也沒有同居，因此請求法官駁回陳女之訴。

不過，法官事後查出，謝男與小三的對話多次提及，「愛你」、「想你」、「有你真好、幸福快樂」等表達男女情感的語句，且小三還對於謝男夫妻倆的合照表示不滿，明顯就是忌妒。

此外，法官根據陳女所提供的網購紀錄發現，謝男曾購買男性內衣褲、緊實按摩精油、貓食等生活用品，且2人另外的對話紀錄中還提及，「你要回來了嗎？」、「快回來」等語，明顯可以看出2人同居，因此最終判謝男與小三須連帶賠償陳女70萬元。案經謝男上訴，但遭到二審法官駁回。全案確定。