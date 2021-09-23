亞洲4國放棄清零　專家曝「防疫2關鍵沒做到」警告：太早了

▲印尼衛生工作者幫嬰兒採集檢體，檢測是否感染新冠病毒。（圖／達志影像）

記者吳美依／編譯

Delta病毒強襲東南亞，導致多國7、8月病例暴增，只好再次採取嚴格封鎖措施。泰國、越南、印尼及馬來西亞每日新增確診居高不下，但已經計畫放棄「清零」、與病毒共存，鬆綁防疫並重啟經濟。專家警告，上述地區疫苗接種率太低，加上廣泛使用中國科興等低效力疫苗，重新開放為時過早，恐怕再度面臨病例激增、醫療體系崩潰的災難。

根據約翰．霍普金斯大學最新數據，泰國、越南及馬來西亞如今每日通報約1.5萬例，印尼下降至每日數千例，儘管才剛度過疫情高峰期，卻已經計畫重新開放邊境與公共場所，試圖挽救經濟命脈觀光旅遊業。

《路透社》和CNN全球疫苗追蹤數據指出，越南迄今不到7％人口打完2劑，卻計畫下月對外國遊客開放富國島（Phú Quốc）；印尼超過16%人口完整接種，現正鬆綁防疫措施，外國遊客最快10月就能前往峇里島等觀光地區。

泰國約21％人口施打2劑疫苗，目前正在計畫10月對外國遊客開放曼谷等觀光重鎮；馬來西亞完整接種率高達56%，上週起對國內民眾開放觀光勝地蘭卡威群島（Langkawi），還有幾州對疫苗接種者鬆綁防疫，開放餐廳內用或者跨州旅遊

▲泰國一名婦女正在接受新冠檢測 。（圖／達志影像／美聯社）

世界衛生組織（WHO）建議，若一個國家疫情受控，檢測、隔離與治療量能充足，篩檢陽性率保持5％以下長達2周，才應該考慮重新開放，但許多東南亞國家未符合條件，篩檢陽性率甚至高達20％至30%。

儘管如此，報導也指出，對於東南亞大部分領袖與民眾而言，似乎沒有太多選項， 因為該區域長期面臨疫苗供應短缺困境，未來幾個月內不太可能達成廣泛接種；與此同時，民眾失業又被禁足，許多家庭生計已經陷入困頓。

國際紅十字會研究員里馬爾（Abhishek Rimal）指出，「由於缺乏篩檢與接觸者追蹤，我們看到的數字無法代表真實的新冠病例數」，而近日病例激增更突顯東南亞不該鬆懈防疫。

智庫「美國外交關係協會」（CFR）全球公衛資深研究員黃嚴忠（Yanzhong Huang）也認為，如果不到一半人口接種低效力疫苗，政府就貿然重啟經濟，公衛醫療體系恐怕很快便不堪重負，「重症病例將會激增，讓加護病房量能緊繃，病床、呼吸器都面臨產量短缺的挑戰」，甚至必須恢復嚴厲防疫措施。

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