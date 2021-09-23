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WHO：空氣污染每年導致「700萬人早死」　提升新冠重症風險

▲▼ 中國河北省邯鄲市空氣汙染嚴重。（圖／路透）

▲ 中國河北省邯鄲市空污嚴重。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

世界衛生組職（WHO）22日警告，空氣污染每年導致700萬人提早死亡（premature death），嚴重威脅人類健康。這是世衛16年來首度收緊其「空氣品質指南」（air quality guidelines，AQGs），認為有必要採取緊急行動，減少暴露於空污之下。

《路透社》報導，世衛組織22日指出，除了氣候變遷，空氣污染是對人類健康最大的環境威脅之一。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上說明，研究顯示，就算空污等級很低，也會影響人體所有部位，從大腦到母親子宮中正在發育的嬰兒都無法倖免。

譚德塞進一步指出，吸入受污染的空氣增加罹患呼吸道疾病風險，例如肺炎、氣喘，也增加新冠肺炎重症風險。根據估計，暴露在空污之下導致每年有多達700萬人提早死亡，失去應有的健康生命，可能造成兒童肺部發育及功能下降，呼吸道感染及氣喘加重；成年人因空污早死最常見的原因則為冠狀動脈疾病與中風。

AQGs旨在保護人類免受空污負面影響，也是各國政府制定法規時的標準依據，對全球減排政策有重大影響力。WHO上次發布AQGs是在2005年，22日公布的新版指南中，將空污造成的疾病負擔與抽菸、不健康的飲食習慣並列，建議降低6種污染物的空氣品質標準，包括臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳及PM10、PM2.5。

PM10及PM2.5分別為直徑等於或小於10微米及2.5微米的粒狀污染物，WHO表示，這二種物質可以深入肺部。但研究人員說明，PM2.5甚至可以進入血液，主要引發心血管及呼吸系統問題，也會影響其他器官。

WHO提到，過去16年來，有許多證據顯示，空污影響健康的程度遠低於人類此前的理解，「積累的證據足以證明，應採取行動減少人類暴露於主要空氣污染物之下，且不僅是在特定國家或地區，而是在全球範圍內。」

新版指南正好趕上10月31日至11月12日將在英國格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26），WHO氣候變遷負責人內拉（Maria Neira）說明，該組織正準備一份重要報告，內容強調透過減緩氣候變遷來減少空污，將對健康帶來莫大益處，屆時將在格拉斯哥發表。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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