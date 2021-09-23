日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露　征服女神劉嘉玲

消費中心／台北報導

妳認為哪些名牌是人生必須擁有？國際女星劉嘉玲說過，女人必備四大名牌，包括「揚在臉上的自信、藏在心底的善良、融進血裡的骨氣、刻進命裡的堅強」，後面三者或許需要長時間養成，但是「臉上的自信」卻可以靠保養品快速助攻，劉嘉玲的完美肌膚、高雅氣質，是她年過半百依然穩坐女王地位的秘訣，而不老女神劉嘉玲，今年多了新身份「東森自然美品牌大使」。

注重保養的劉嘉玲透露，「保養是一種文化，是一種內涵，是一種幸福的能力，更是一種熱愛生活的態度」，這也是她越活越美的原因之一，而喜愛嘗試各種新事物的她，近來體驗東森自然美全新品牌「BIO UP科美研」重磅新品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」，只要一瓶就滿足保濕、抗老、柔白、修護4大肌膚需求，膚況升級超有感，也讓劉嘉玲驚呼「我覺得我現在比以前更漂亮！」

「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」在手 給妳有如LED燈泡肌

想追求劉嘉玲的完美女神肌，不妨先入手一瓶「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」，東森自然美全新品牌「BIO UP科美研」以創新生物萃取技術，極大化每個成分的效果，再搭配超完美雞尾酒專利配方，讓肌膚有如LED燈泡，淨白透亮自帶光芒，連帶皺紋改善、肌膚潤澤感、緊實度、通通無痛升級！在雞尾酒專利配方當中，包括含971種美肌成分的珍稀成分「日本黃金麴」、改善細紋有感的「和歌山金賞酒粕」、擁有10項專利的「清酒菁純」(α-GG)，另外還添加日系保養龍頭品牌的產品中常見的超強成分，用於真皮層的美肌神隊友GABA及激光白晶萃，只要輕輕一拍，青春澎起來，嫩白更有感。

一瓶抵四瓶！女神3法則：「1擦2拍3濕敷」

不需努力勤勞保養，肌膚也可以美得毫不費力！「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」一瓶抵四瓶，滴滴都有近千種美肌成分寵愛妳的肌膚，早晚皆可使用，擦起來完全不黏膩，女神法則是「1擦2拍3濕敷」，「擦」：由下往上拉提，直到全臉吸收；「拍」：不需要複雜的按摩手法，倒在掌心輕拍就有效，用輕拍的方式拍在全臉及頸部，拍到完全吸收即可；「濕敷」：若是想加強保養，或是讓妝感更服貼，可以將青春露浸濕倒在化妝棉上，在全臉或重點部位加強濕敷，讓肌膚有如補水神器，短時間內澎潤Ｑ彈，不用怕上妝時會浮妝、卡粉。

跟上凍齡女神腳步 活的越來越漂亮

自信、從容、優雅是不分年齡都在追求的事，劉嘉玲在談話節目「對照記」中談到，「即使到了現在的年紀，她依然對生活充滿好奇，想嘗試學習新事物；在這個發展快速的年代，有許多新事物值得去學習跟擁抱，這也讓她充滿活力與自信」，跟上凍齡女神腳步，讓每一天都在變老的妳，活的越來越漂亮，只要一瓶「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」，不僅青春，還能發現更好的自己。想要燈泡美肌，現在不用到週年慶人擠人，萬眾矚目的「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」也將於9/23（四）22：40在東森購物47台超優惠全球首賣。

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