　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露　征服女神劉嘉玲

「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」征服女神劉嘉玲（圖／東森自然美提供）

消費中心／台北報導

妳認為哪些名牌是人生必須擁有？國際女星劉嘉玲說過，女人必備四大名牌，包括「揚在臉上的自信、藏在心底的善良、融進血裡的骨氣、刻進命裡的堅強」，後面三者或許需要長時間養成，但是「臉上的自信」卻可以靠保養品快速助攻，劉嘉玲的完美肌膚、高雅氣質，是她年過半百依然穩坐女王地位的秘訣，而不老女神劉嘉玲，今年多了新身份「東森自然美品牌大使」。

注重保養的劉嘉玲透露，「保養是一種文化，是一種內涵，是一種幸福的能力，更是一種熱愛生活的態度」，這也是她越活越美的原因之一，而喜愛嘗試各種新事物的她，近來體驗東森自然美全新品牌「BIO UP科美研」重磅新品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」，只要一瓶就滿足保濕、抗老、柔白、修護4大肌膚需求，膚況升級超有感，也讓劉嘉玲驚呼「我覺得我現在比以前更漂亮！」

「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」征服女神劉嘉玲（圖／東森自然美提供）

「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」在手 給妳有如LED燈泡肌
想追求劉嘉玲的完美女神肌，不妨先入手一瓶「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」，東森自然美全新品牌「BIO UP科美研」以創新生物萃取技術，極大化每個成分的效果，再搭配超完美雞尾酒專利配方，讓肌膚有如LED燈泡，淨白透亮自帶光芒，連帶皺紋改善、肌膚潤澤感、緊實度、通通無痛升級！在雞尾酒專利配方當中，包括含971種美肌成分的珍稀成分「日本黃金麴」、改善細紋有感的「和歌山金賞酒粕」、擁有10項專利的「清酒菁純」(α-GG)，另外還添加日系保養龍頭品牌的產品中常見的超強成分，用於真皮層的美肌神隊友GABA及激光白晶萃，只要輕輕一拍，青春澎起來，嫩白更有感。

「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」征服女神劉嘉玲（圖／東森自然美提供）

一瓶抵四瓶！女神3法則：「1擦2拍3濕敷」
不需努力勤勞保養，肌膚也可以美得毫不費力！「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」一瓶抵四瓶，滴滴都有近千種美肌成分寵愛妳的肌膚，早晚皆可使用，擦起來完全不黏膩，女神法則是「1擦2拍3濕敷」，「擦」：由下往上拉提，直到全臉吸收；「拍」：不需要複雜的按摩手法，倒在掌心輕拍就有效，用輕拍的方式拍在全臉及頸部，拍到完全吸收即可；「濕敷」：若是想加強保養，或是讓妝感更服貼，可以將青春露浸濕倒在化妝棉上，在全臉或重點部位加強濕敷，讓肌膚有如補水神器，短時間內澎潤Ｑ彈，不用怕上妝時會浮妝、卡粉。

跟上凍齡女神腳步 活的越來越漂亮
自信、從容、優雅是不分年齡都在追求的事，劉嘉玲在談話節目「對照記」中談到，「即使到了現在的年紀，她依然對生活充滿好奇，想嘗試學習新事物；在這個發展快速的年代，有許多新事物值得去學習跟擁抱，這也讓她充滿活力與自信」，跟上凍齡女神腳步，讓每一天都在變老的妳，活的越來越漂亮，只要一瓶「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」，不僅青春，還能發現更好的自己。想要燈泡美肌，現在不用到週年慶人擠人，萬眾矚目的「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」也將於9/23（四）22：40在東森購物47台超優惠全球首賣。

東森購物客服專線0800-045-080
東森自然美粉絲專頁 https://www.facebook.com/nblife.tw/
東森自然美官網 http://www.nblife.com.tw/

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

ET快訊
綁台灣Pay「800元+好食券」13hrs被收回！眾人哭+1
五倍券加碼好食券「剩餘數量曝」　三大券預約破600萬人
颱風「電母、蒲公英」將接連生成！　雙颱共舞時間點曝
女學生打BNT淚汪汪喊「痛痛」　他1原因拒接種
數位綁定大當機爆「五倍券之亂」　唐鳳回應了
這地方每人普發2千元！　「未來鄉民」也有
快訊／加入CPTPP後「開放核食」？　蘇貞昌回應了
快訊／詐貸472億史上最大！潤寅案二審王音之判27年、楊文虎
李妍瑾發文求救「我人身安全有事」　曝遭導演威脅
中秋血腥鬥毆影片曝！　竟是警察帶頭斷人手

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

終於等到！嘉義首間「漢堡王」9／25開幕　3大限定優惠先看

日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露　征服女神劉嘉玲

時尚小姐姐開箱週年慶！「桃園統領廣場」滿千送百超勸敗　瘋搶神級優惠美妝組、潮流衣鞋

藥妝「振興5倍券」懶人包，屈臣氏買千送千、寶雅消費贈百元折價金

熊媽媽買菜網首度直播開賣　婆媽狂購奇異果25分鐘賣光5千顆

超商獨賣！最新4款蠟筆小新滿版口罩　三眼怪、熊抱哥變身耳機超Q

百貨五倍券加碼最新懶人包　微風、統一時代、昇恆昌用5千換7千

全聯加碼五倍券放大15倍！再推「振興大禮包2.0版」最高省2.3萬

電商「五倍券專區」內容搶先看　加碼綁5千送5千、狂灑折價券放大回饋

麥當勞振興超佛！早餐買1送1、滿福堡24元　連續28天優惠一次看

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

何妤玟認分手大隸！「覺得滿遺憾」　4個月前就協議「敵不過生活習慣」

終於等到！嘉義首間「漢堡王」9／25開幕　3大限定優惠先看

日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露　征服女神劉嘉玲

時尚小姐姐開箱週年慶！「桃園統領廣場」滿千送百超勸敗　瘋搶神級優惠美妝組、潮流衣鞋

藥妝「振興5倍券」懶人包，屈臣氏買千送千、寶雅消費贈百元折價金

熊媽媽買菜網首度直播開賣　婆媽狂購奇異果25分鐘賣光5千顆

超商獨賣！最新4款蠟筆小新滿版口罩　三眼怪、熊抱哥變身耳機超Q

百貨五倍券加碼最新懶人包　微風、統一時代、昇恆昌用5千換7千

全聯加碼五倍券放大15倍！再推「振興大禮包2.0版」最高省2.3萬

電商「五倍券專區」內容搶先看　加碼綁5千送5千、狂灑折價券放大回饋

麥當勞振興超佛！早餐買1送1、滿福堡24元　連續28天優惠一次看

大立光股價遭信驊超車　股后寶座再度換人

狄鶯解放「59年水滴型兇器」！　限定年輕人心靈雞湯圖：別只看照片

月光海音樂會絕美登場！線上直播 2小時　超過1.6萬人次觀看

消費滿1500元領現金500元　王品再推振興優惠「預計發8200萬元」

汪星人走失「張君雅小妹妹」幫團圓　一見大眼「天菜」狂搖尾巴

小交警「攔酒駕查到大長官」！當場放行被抓包　多人遭殃下場曝

粉色彩霞美如畫！蚵仔寮隱藏版海堤曝光　寬敞視野包下整片藍海

獨／首批客製化標籤BNT來了！　華航CI-62明晨6:10運抵桃機

台灣精品自動化解決方案　開啟印度產業升級新契機

數位五倍券4大優勢曝　他揭這點大勝紙本：回饋率立刻飆升

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

消費熱門新聞

濾掛進階版「西雅圖咖柏斯濃萃浸泡式咖啡」

麥當勞振興超佛！早餐買1送1優惠詳看

全聯加碼五倍券放大15倍！儲值抽萬元

藥妝「振興5倍券」懶人包

五倍券微風、統一時代用5千換7千

電商「五倍券專區」內容搶先看

桃園統領廣場滿千送百　瘋搶美妝組、潮流衣鞋

全民拚振興、玉山挺消費　5人同行快樂加倍

開工提神！4大超商咖啡優惠一次看

4大超商數位綁定五倍券優惠一次看

超商、星巴克咖啡開工優惠一次看

五倍券綁定超商數位支付現賺1萬元

亮哲搬「學童近視控制專用日拋」救兵　守護愛女靈魂之窗

超商限定蠟筆小新口罩、玩具總動員耳機

更多熱門

相關新聞

阿一師傅「鮑魚雞腿麵」　東森購物獨家首賣

阿一師傅「鮑魚雞腿麵」　東森購物獨家首賣

阿一鮑魚自2020年6月份在台推出半筋半肉牛肉麵系列以來，憑藉湯濃、料好、麵Q的口碑，目前累計銷售已超過30萬碗。香港米其林三星御廚楊貫一頂級美食再一鉅作，「老火靚湯煨鮑魚雞腿麵」即將在台上市，於9/15晚間22:00由東森購物CH34台獨家首賣。

劉嘉玲曬《尚氣》探班照

劉嘉玲曬《尚氣》探班照

五倍券電商專區品項擬擴大　5萬農民上架「東森購物超過6000家！」

五倍券電商專區品項擬擴大　5萬農民上架「東森購物超過6000家！」

電商網購餐飲挹注　晶華酒店集團8月營收3.82億「月增42%!」

電商網購餐飲挹注　晶華酒店集團8月營收3.82億「月增42%!」

梁朝偉、劉嘉玲坐擁33億豪宅！「博物館級內裝」超奢華

梁朝偉、劉嘉玲坐擁33億豪宅！「博物館級內裝」超奢華

關鍵字：

東森自然美東森購物青春露劉嘉玲黃金麴酒粕BIO UP科美研

讀者迴響

熱門新聞

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

夜間跑廁所超過2次快就醫

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

學生愛遲到　25歲師脫口罵：蘑菇

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

小彬彬羊肉爐副業失敗「轉行當CEO」營收每月破百萬

連千毅正宮難得火辣現身！

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

即／土城住宅大火！146消防搶救

校花級女星床戰「突遭男友甩巴掌」

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面