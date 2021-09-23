台灣未加入CPTPP「8產業」受影響　加入後衝擊農業、汽車零組件

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者黃巈禾／台北報導

台灣積極爭取加入區域經貿組織，經濟部政務次長陳正祺22日表示，台灣已正式遞件申請加入太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。行政院政委兼國發會主委鞏明鑫23日在行政院會後記者會指出，台灣若加入CPTPP將有石化、塑膠等8個產業受影響，加入CPTPP受衝擊的產業則有農業和汽車零組件。

對於受衝擊的產業，經濟部長王美花表示，從準備的時候就盤點，若加入CPTPP的話會有哪一些產業可能會比較有影響，如果有什麼樣的影響，政府的配套是什麼等等，這部份一直都有滾動檢討，也跟相關產業溝通，後面因為疫情影響和整個目前情勢，會就最新的情形、相關的數據做檢討之後，會就相關產業的情形會再做進一步的溝通和評估。

鞏明鑫指出，國發會有針對CPTPP模型上做一些模擬，許多國家陸續會申請加入CPTPP，中國是條件比較差之外，除了中國之外，有表達想要加入的，有英國、南韓、菲律賓等，如果這些國家加入，但台灣沒加入，會讓經濟會受到-0.56%的影響。

鞏明鑫提到，如果沒加入會受到影響的產業有石化、塑膠、橡膠、鋼鐵、金屬、化學、建材，因為要面臨比較高的的關稅障礙，整體的產值跟出口會比較受到影響，另外，服務業也會受到影響，在CPTPP裡面，服務業是相當重要的一個部份，有一些可能的服務活動就會在境外實施，如果加入的話，經濟效應就會非常顯現累積起來會超過正的2%以上，這個落差非常大，代表如果有加入，參與的活動性非常高；加入CPTPP受衝擊的產業，影響比較大，的確是農業、汽車零組件。