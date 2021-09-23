　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

奈及利亞5分之1勞工因疫情失業　2022年貧窮人口估將過半數

▲▼奈及利亞爆發大規模示威，反對警察執法不當，甚至朝民眾開火造成傷亡。（圖／路透）

▲奈及利亞人民受疫情嚴重影響，生活貧困者越來越多。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

西非的奈及利亞是非洲人口最多的國家，然而，統計局21日公布統計數據指出，有20％的奈及利亞勞動者在新冠疫情之中失業，2020年第四季度的失業比例更高達3分之1，經濟狀況明顯受到疫情打擊。

根據美國CNN報導，奈及利亞國家統計局與聯合國開發計畫署合作調查了國內正式、非正式部門的近3000家企業。統計局3月表示，2020年第四季度有3分之1的勞動者失業，疫情加劇了就業困難，雖然在今年出現令人振奮的復甦跡象，但疫情仍然嚴重影響著奈及利亞的社會與經濟。

報告指出，企業抱怨營收下降、成本上升以及對非正式部門的保障不足，只有少數公營事業、金融與衛生部門的表現較去年而言有所成長，另外，企業方也補充，中斷營運可能對公司帶來長久影響。報導指出，奈及利亞是非洲最大的經濟體，約70％政府收入得仰賴原油出口，疫情造成的混亂導致油價下跌，國家經濟因此重挫。

世界銀行表示，在疫情引發經濟衰退後，奈及利亞恢復了成長趨勢，但仍落後於撒哈拉以南的其他非洲國家，糧食通膨、不安全感加劇和改革停滯，導致了經濟放緩與更加貧困。世界銀行估計，到2022年，奈及利亞可能將有1100多萬人因疫情陷入貧窮，全國貧困人口將突破1億人，而奈國人口總數約為2億。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

ET快訊
Google「好市多」驚見假官網！　秒被盜刷9000元
楊實秋兒子GG了！　激戰17歲高中女下場慘
射後不理少女！男遭辣椒水刷下體、酒瓶性侵　逼吃排泄物
神車4分鐘被竊走！她哭「八點檔劇情」　網驚不單純
數位五倍券「4大優勢」曝　他揭這點大勝紙本
獨／首批客製化標籤BNT來了！　明晨6:10運抵桃機
綁台灣Pay「800元+好食券」13hrs被收回！眾人哭+1
五倍券加碼好食券「剩餘數量曝」　三大券預約破600萬人
颱風「電母、蒲公英」將接連生成！　雙颱共舞時間點曝
女學生打BNT淚汪汪喊「痛痛」　他1原因拒接種

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣申請入CPTPP　日媒點關鍵：「禁福島核食」成一大阻力

非洲最大經濟體奈及利亞「5分之1勞工失業」　貧窮人口明年達50％

知名男星乳頭遭狠咬！獵奇前輩「牛奶倒胸」要小狗舔　曝超扯結局

紐時：多項研究指出「莫德納防護力」比BNT更持久　最新數據曝光

美國FDA通過授權　65歲以上及高危險群加打第3劑BNT疫苗

拜登主持全球COVID-19高峰會　陳建仁分享「台灣模式」抗疫經驗

時尚教主示範穿搭　胸罩不慎彈開「奶子全露出」秒變18禁直播

傳北京要救恆大！集團恐被「一分為三」　重組後將納入國企

搭飛機遇3人座「坐中間位」可以靠哪側扶手？　前空服員親解密！

好友私藏獸行淫片　他一看主角竟是8歲女兒！性虐待英文怎麼說？

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

何妤玟認分手大隸！「覺得滿遺憾」　4個月前就協議「敵不過生活習慣」

台灣申請入CPTPP　日媒點關鍵：「禁福島核食」成一大阻力

非洲最大經濟體奈及利亞「5分之1勞工失業」　貧窮人口明年達50％

知名男星乳頭遭狠咬！獵奇前輩「牛奶倒胸」要小狗舔　曝超扯結局

紐時：多項研究指出「莫德納防護力」比BNT更持久　最新數據曝光

美國FDA通過授權　65歲以上及高危險群加打第3劑BNT疫苗

拜登主持全球COVID-19高峰會　陳建仁分享「台灣模式」抗疫經驗

時尚教主示範穿搭　胸罩不慎彈開「奶子全露出」秒變18禁直播

傳北京要救恆大！集團恐被「一分為三」　重組後將納入國企

搭飛機遇3人座「坐中間位」可以靠哪側扶手？　前空服員親解密！

好友私藏獸行淫片　他一看主角竟是8歲女兒！性虐待英文怎麼說？

專挑小吃攤下手！大媽騙：投資獲高報酬　2年內豪詐「2300萬」

BNT疫苗校園開打　屏東潮州高中2女學生暈針

包莖少年活了17年「終見龜頭」　十分鐘後「勒成紫紅色」慘案發生

Google「好市多」驚見假官網騙信用卡　秒被刷9000元

梁佑南愛子餐酒館遭砸　惡煞嗆：我竹聯的！5嫌落網3人收押

桃園地院男法官偷拍隱私　女法官泣訴：想殺掉忘記關電腦的自己

宜蘭BNT國中生第一針「怕副作用」　同學緊張狂噴汗：爸媽要求打

起底金門惡警！請假返鄉遭拒竟鳴2槍洩憤　痛毆麻將男幫胞弟報仇

五倍券綁定不能改「民眾打爆1988專線！」　經濟部擬開放修改個資

「積極性藝文紓困補助」延長申請！文化部研擬放寬藝文防疫措施

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

外洩文件：武漢科學家曾將「冠狀病毒」放到蝙蝠洞

水電工驚見「嬰屍」堵住馬桶　小媽媽不知道自己懷孕

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

菅義偉：日本捐6000萬劑疫苗！　比承諾多一倍

失蹤網紅「遺體尋獲」 FBI初判他殺

59歲婦羞嫁小鮮肉！相差37年母子婚紗照曝

道瓊漲逾338點！　聯準會1暗示刺激美股收高

時尚教主胸罩不慎彈開「奶子全露出」

AMD台裔總裁蘇姿丰　出任拜登科技顧問

德國提名WHO秘書長：譚德塞連任

星國單日1457人染疫　創疫情新高

瑞士國會議員反中打壓　擬進口台灣蓮霧

WHO通報新增確診持續減少　全球疫苗施打逾60億劑

美聯儲決議前市場反彈　道瓊大漲400點

更多熱門

相關新聞

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

奈及利亞發生一起離譜事件，一對夫妻結婚4年多，終於盼到寶寶，妻子卻在生產後不幸身亡。妻子的父親擔心女婿無法獨力撫養孩子，岳母便暫時搬到女婿家中，幫忙照顧小孩，沒想到7個月後，岳母突然有了身孕，竟是懷上女婿的孩子。

雙胞胎共娶一妻　3人同床懷孕了

雙胞胎共娶一妻　3人同床懷孕了

妒妻斬首99歲老公！　只因他吃媳婦做的早餐

妒妻斬首99歲老公！　只因他吃媳婦做的早餐

赤道降雪　非洲人嗨爆「雪地趴玩」畫面曝

赤道降雪　非洲人嗨爆「雪地趴玩」畫面曝

懷疑2孩身世　男驗DNA發現生父是鄰居

懷疑2孩身世　男驗DNA發現生父是鄰居

關鍵字：

非洲西非奈及利亞非洲最大經濟體疫情失業勞工失業疫情經濟衰退貧困

讀者迴響

熱門新聞

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

夜間跑廁所超過2次快就醫

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

學生愛遲到　25歲師脫口罵：蘑菇

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

連千毅正宮難得火辣現身！

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

小彬彬羊肉爐副業失敗「轉行當CEO」營收每月破百萬

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

即／土城住宅大火！146消防搶救

校花級女星床戰「突遭男友甩巴掌」

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面