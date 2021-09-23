非洲最大經濟體奈及利亞「5分之1勞工失業」　貧窮人口明年達50％

▲奈及利亞人民受疫情嚴重影響，生活貧困者越來越多。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

西非的奈及利亞是非洲人口最多的國家，然而，統計局21日公布統計數據指出，有20％的奈及利亞勞動者在新冠疫情之中失業，2020年第四季度的失業比例更高達3分之1，經濟狀況明顯受到疫情打擊。

根據美國CNN報導，奈及利亞國家統計局與聯合國開發計畫署合作調查了國內正式、非正式部門的近3000家企業。統計局3月表示，2020年第四季度有3分之1的勞動者失業，疫情加劇了就業困難，雖然在今年出現令人振奮的復甦跡象，但疫情仍然嚴重影響著奈及利亞的社會與經濟。

報告指出，企業抱怨營收下降、成本上升以及對非正式部門的保障不足，只有少數公營事業、金融與衛生部門的表現較去年而言有所成長，另外，企業方也補充，中斷營運可能對公司帶來長久影響。報導指出，奈及利亞是非洲最大的經濟體，約70％政府收入得仰賴原油出口，疫情造成的混亂導致油價下跌，國家經濟因此重挫。

世界銀行表示，在疫情引發經濟衰退後，奈及利亞恢復了成長趨勢，但仍落後於撒哈拉以南的其他非洲國家，糧食通膨、不安全感加劇和改革停滯，導致了經濟放緩與更加貧困。世界銀行估計，到2022年，奈及利亞可能將有1100多萬人因疫情陷入貧窮，全國貧困人口將突破1億人，而奈國人口總數約為2億。

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