數位五倍券4大優勢曝　他揭這點大勝紙本：回饋率立刻飆升

記者陳俊宏／綜合報導

振興五倍券到底要綁定數位還是領紙本，在網路上引發討論。對此，有網友點出綁數位的一個好處，「只限定綁定數位券的500元好食券，回饋率立刻飆升。」還有人整理出數位券4大優勢，「總之不管怎樣，領到紅包都很開心。」

▲振興五倍券開放數位綁定。（圖／翻攝五倍券官網）

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五倍券22日開放數位綁定，根據經濟部今天（23日）上午10時最新統計，整體數位綁定人數已達263萬7070人，其中數位個人綁定200萬7756人，共同綁定62萬9314人次。而去年三倍券的數位綁定僅181萬人。

另外，各部會加碼券登記抽籤人數方面，最搶手的三大券國旅券、農遊券及藝Fun券，預約人數均突破600萬大關，分別為國旅券約617萬8881人、農遊券612萬7657人、藝Fun券604萬1023人、動滋券590萬5480人、客庄券532萬7349人、地方創生券379萬2778人、 i原券89萬7955人。而只要綁定數位券就可獲得的500元好食券，共有400萬份，目前還剩下136萬份。

▲▼紙本五倍券09/25上午9時起開放預訂。（圖／記者吳佳穎攝）



五倍券到底要綁定數位還是領紙本，在網路上引發討論。紙本派的網友們說，「今年應該還是會用實體的紙本券，因為比較可以振興到無法電子支付或刷卡的小店們」、「我會領實體，因為這次重傷的都是小店家，但他們通常不收數位支付，振興就花在小店家。」

也有人分析領實體比較有優勢，「疫情衝擊零售業，加上接下來就是雙11和年底聖誕節的消費旺季，這次各家廠商的優惠一定不會輸上次的…領實體券確實比較能靈活應用！」

不過，支持數位派的網友則點出關鍵，「只限定綁定數位券的500元好食券，回饋率立刻飆升。」另一人也分析數位券4大優勢，「上次領紙本，這次打算改換數位，考量是1、有多500元好食券；2、可以不用考慮面額小額消費；3，吸取上次優惠經驗，這次會出QR Code優惠碼，讓數位綁定同享紙本優惠；4，環保。總之不管怎樣，領到紅包都很開心。」

▼8種加碼券抽籤時間、面額、份數、用途一次看。（點圖可放大／記者林育綾製表）

