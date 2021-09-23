快訊／校園接種首日通報、鴻海子公司染疫狀況　指揮中心14:00說明





▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/23）日為因應COVID-19疫情，14:00由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。BNT疫苗校園接種昨日5縣市率先展開，今日繼續有更多縣市開始接種，首日的接種情況、通報，預期將於記者會中說明；另鴻海子公司員工傳染疫，也將於下午統一說明。

校園接種部分，根據教育部資料，新北市、台北市、桃園市、台南市、苗栗縣等5縣市高中生昨起開打，其餘縣市多為今日開放接種，嘉義市則是24日，金門縣27日，連江縣則預定10月1日起接種。

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指揮中心副指揮官陳宗彥昨日指出，經各縣市回報，桃園市有一位男學生有暈針狀況，不過在學校裡就已經做了妥適處理，此外，苗栗縣有位女學生因有些病史，還沒接種前就有些抽搐狀況，已請當地小兒神經內科做適度追蹤跟處理。至於詳細通報情況，今日會有進一步說明。

鴻海集團（2317）於22日晚間公告指出，新北市土城廠區所屬子公司一名研發工程師，透過唾液快篩檢測器驗出陽性反應，經醫院PCR檢測亦呈陽性結果，目前該名員工已由政府防疫指揮中心安排隔離。指揮中心昨日晚間回應，有關新北市某集團員工疑似病例案，檢測進行中，今日下午記者會統一說明。

鴻海表示，公司同步啟動防疫標準作業程序，與該名員工相關6位密切接觸者隔離檢疫，同時針對同仁工作樓層進行清消作業。現階段土城各廠區仍繼續維持員工分組分流上班政策，因此整體營運不受影響。其他疫情資訊，依政府防疫指揮中心公告為主。