台灣有「3優勢」贏中國！　外媒：可參考APEC、WTO模式加入CPTPP

▲外媒認為，與中國相比，台灣是更適合加入CPTPP的人選。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

台灣經濟部22日宣布正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的申請，不過中國商務部早在16日就已先行一步去信紐西蘭貿易部長，申請加入CPTPP。之前有不少專家認為，一旦中國成功加入CPTPP，那台灣恐怕將失去所有加入區域整合的機會，因此外媒最近分析了台灣加入CPTPP的可能模式，並認可台灣比中國更適合CPTPP。

據《外交家》報導，將台灣這個太平洋自由市場兼發達的經濟體納入CPTPP，是理所當然的事，而且相比於中國，台灣對於重視勞工保護、環境問題和國家補貼等問題的CPTPP而言，也是更好的選擇。報導還援引了2021年的經濟自由度指數排名來佐證其看法。

在目前的排名中，CPTPP的成員國分別佔據了1到90的位子，台灣在這項排名中的表現極佳，僅次於新加坡、紐西蘭、澳洲、瑞士和愛爾蘭，位列第6，反之中國則排名第107。不過中國經常打著「一個中國」原則的名義，阻撓台灣參與國際活動空間，因此外媒認為，台灣或許能以其他模式加入CPTPP。

▲行政院23日舉行會後記者會，說明台灣申請加入CPTPP的相關細節。（圖／翻攝自行政院）

報導指出，台灣可以嘗試複製在中國加入世界貿易組織（WTO）隔天也同樣被獲准加入的經驗，以「單獨關稅地區」的名義，和香港、澳門一樣，與中國一同成為WTO的成員方。

另外，台灣也可以仿效目前在亞太經濟合作（APEC）的方式，以「中華台北」（Chinese Taipei）的名義，與中國一起「共存」。這是因為APEC自稱為一個「成員經濟體」組織，而非「成員國」組織，因此中國允許香港和台灣同時加入APEC。

台灣22日已按照程序，透過駐紐西蘭代表正式提出加入擁有11個會員國的CPTPP的申請。台灣行政院在23日的記者會上指出，台灣此次將比照申請進入WTO時，採用「台澎金馬個別關稅領域」的名義加入CPTPP，因為在經貿協定方面以此名義申請爭議最少，所以台灣多年來都一直沿用此名。

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