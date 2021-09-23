日本外相歡迎台灣申請加入CPTPP：台灣是日本極重要的夥伴

▲日本外相茂木敏充。（圖／取自茂木敏充臉書）



記者陶本和／台北報導

對於台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），日媒共同社報導，日本外務大臣茂木敏充也表達歡迎，強調台灣是日本極為重要的夥伴，共享自由、民主、基本人權、法治等基本價值，經濟關係密切。

茂木敏充表示，他們知道這段時間以來，台灣為了申請加入CPTPP，作出了各種努力，日本方面歡迎台灣提出入會申請。

不過，茂木敏充也表示，CPTPP在市場准入和法規都有相當高的標準與要求，對於已經申請加入的國家和台灣等經濟體是否做好準備，可以滿足CPTPP的要求，有必要確實地加以判斷。

另外，對於中國日前也申請加入CPTPP，根據《NHK》報導，日本經濟再生擔當大臣西村康稔則表示，要視中國是否有決心能遵守高標準規定且是否能進入市場；而另一名日本政府官員表示，要加入CPTPP需要包括日本在內的各國同意，但加入門檻很高。

該官員向日媒表示，中國不僅對國有企業採取優待措施，也無法確保資訊跨國能自由流通；除此之外，中國和澳洲等部分成員國存在貿易衝突，加入需要所有成員國點頭，尚不清楚是否能獲得所有成員國同意。

在澳洲的態度方面，澳大利亞貿易部長特漢（Dan Tehan）表示，除非北京停止對澳大利亞進口商品加征報復性關稅，並恢復雙方部長級接觸，不然澳洲將反對中國加入全球最大的自由貿易區《跨太平洋夥伴全面與進步協定》（CPTPP）。