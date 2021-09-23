販毒集團「以客為尊」　關懷老顧客還推限時促銷...又被老面孔抓

▲警方當場逮捕正要出門的郭、吳2人為首的販毒集團。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

販毒也要以客為尊！郭姓、吳姓男子為首的販毒集團，透過網路攬客，更學習服務業以客為尊的待客之道，對買過客人噓寒問暖，提醒「今天有點冷，記得多穿一點」，還舉辦「分鐘來電折200元」限時促銷，甚至用書本放車上偽裝大學生。殊不知魔高一尺道高一丈，郭男仍遭日前逮過他的刑警逮個正著，依法送辦。

台中市刑大發現，部分販毒集團利用通訊軟體，將販毒犯行當作個人事業在經營。他們學習一般店面販售服務業，都會推促銷活動，強調「新產品」、「新口感」來吸引民眾回購，並強調「以客為尊」，隨時注意客人的喜好，來增加客人的「回購率」。

▲▼販毒集團除了對客人噓寒問暖，也祭出限時促銷活動。（圖／民眾提供）

市刑大透過網路巡邏，發現18歲郭男與20歲吳男為首的販毒集團，在網路上找尋買家，對曾購買過的客人十分關心，另會提醒客人「今天有點冷，記得多穿一點」，再加上隨時舉辦「限時促銷」等活動，只要3分鐘內來電就能折扣200元，讓客人感受「CP值」超高​。

▲▼警方起獲毒品等贓證物，發現車內還放有教科書。（圖／民眾提供）

另外，吳男與郭男還異想天開，在車上放數本「人力資源管理」的大學教科書籍，假裝是正當的大學生，企圖掩人耳目。警方經長期監控，趁2人日前出門，當場逮獲，並起出毒品咖啡包38包(毛重226克)、愷他命、手機等證物，警詢後依違反毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

有趣的是，專案小組一名警員發現郭男好像是日前抓過的毒販，問他「我是不是抓過你」、「髮型換了捏」。郭男竟還大方說出「每次都被你抓」，讓警方不禁苦笑，奉勸不要再做歹…不然會一直被抓。

台中市刑大呼籲，毒品有害身心健康，勿因一時好奇持有或施用毒品，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，全力維護市民安全的生活環境。

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