「草泥馬」可治新冠！體內會產生「奈米抗體」　可做前線治療劑

▲美洲駝體內產生的奈米抗體能與新冠病毒結合，可能成為新冠病毒的前線治療方法。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

俗稱「草泥馬」的美洲駝（llama，大羊駝）體內可產生一種獨特微小的抗體，可能成為對抗新冠病毒的新型前線治療方法，科學團隊打算將其製成鼻腔噴霧供患者使用，藉以提高抵抗力。

據《醫療訊息》（Medical Xpress）報導，由羅莎琳富蘭克林生化研究所（Rosalind Franklin Institute）所領導的科學團隊研究顯示，一種由美洲駝和駱駝產生的奈米抗體（更小、更簡單的抗體形式），可以有效地對抗新冠病毒。

研究團隊發現，美洲駝合成的短鏈抗體分子，用在感染新冠病毒的動物身上時，肺炎的症狀有顯著性的緩解，且此種抗體分子可在實驗室中大量製造。

奈米抗體能夠附著在SARS-CoV-2病毒，並與病毒緊密結合，進而達到中和病毒的效果，這意味著抗體是在病毒上做了標靶記號，再由體內的免疫系統加以清除。假如此種抗體也是用在人體，這將會是一種更便宜、更易於使用的治療替代品。

▲病毒是透過外部的刺突蛋白與人體細胞結合，從而感染人類。（圖／取自免費圖庫pixabay）

英國公共衛生部稱讚這項研究「在預防和治療新冠病毒方面有巨大潛力」，並指出奈米抗體是目前測試過的最有效的SARS-CoV-2病毒中和劑之一。

研究主要作者、羅莎琳富蘭克林生化研究所蛋白質生產負責人歐文斯（Ray Owens）教授指出，與人類抗體相比，奈米抗體有許多優勢，它們擁有更低的生產成本，可以通過霧化器或鼻腔噴霧劑直接送到呼吸道，因此能夠在家中自行給藥，不需要透過針筒注射，這讓患者在使用上更方便，且奈米抗體也能直接給予受感染的呼吸道部位治療。

該研究是將一部分新冠病毒刺突蛋白，注射到一隻名為「菲菲」（Fifi）的美洲駝體內來生成奈米抗體，病毒注射並沒有讓菲菲生病，但足以觸發牠的免疫系統反應，透過產生奈米抗體來對抗刺突蛋白，研究人員而後從菲菲身上採集了少量的血液樣本，並純化出4種能夠與新冠病毒結合的奈米抗體。

研究人員再將奈米抗體組合成3個奈米抗體鏈（nanobody chains），以增強它們與病毒結合的能力，並利用基因剪輯技術，成功在實驗室中量產。

他們發現，奈米抗體鏈（trimer，也稱3聚體）能夠中和原始新冠病毒與Alpha變種病毒，第四個奈米抗體鏈則能中和Beta變種病毒。以倉鼠來實驗，接受7天的奈米抗體鏈治療後，體重減輕的程度遠低於未接受治療的倉鼠，且肺部和呼吸道中的病毒量也較低。

羅莎琳富蘭克林生化研究所所長奈史密斯（James Naismith）教授表示，我們可以看到奈米抗體的每個原子都與刺突蛋白結合，因此我們了解到是什麼讓這些物質如此特別，雖然疫苗已被證明非常成功，但並不是每個人都對疫苗接種有反應，而且個體的免疫力會在不同時間減弱，擁有可以治療病毒的藥物仍然非常重要。

奈史密斯教授補充說，如果後續的實驗成功，並獲得批准使用，奈米抗體可以在全世界提供重要的治療方法，「因為它們比人類抗體更容易生產，且不需要儲存在冷藏設施中」。

研究團隊成員還包括利物浦大學、牛津大學和英國公共衛生部的科學家，他們現在希望能獲得足夠資金，執行更進一步的研究，並為人類的臨床實驗做準備。