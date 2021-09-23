黑痣冒血！18歲正妹忽略它...9年後身亡　驚悚真相曝光

▲皮爾森不敵黑色素瘤，於本月7日安詳離世。（圖／翻攝自Instagram／kassidypierson）

實習記者黃品臻／綜合報導

身體上有任何異樣或不適，都應趕緊就醫檢查，才能避免憾事發生！美國一名女子在18歲時發現大腿內側有顆「黑痣」，起初因為懷有身孕便不以為意，三年後經檢查發現竟是黑色素瘤，即使經過好幾年的積極治療，仍不敵病魔，在癌細胞擴散到全身後，於近日不幸離世。

據英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，今年僅27歲的皮爾森（Kassidy Pierson）是位年輕媽媽，她在9年前、18歲時第一次發現，左邊大腿內側有顆黑痣會隨著時間越來越黑，形狀也會跟著改變，而且很乾又很癢，抓了還會滲出血來。

一開始皮爾森不以為意，且因為當時沒有醫療保險，又懷有身孕，便決定不去做檢查。直到三年後、21歲時，才到醫院接受活體組織檢查，經檢查後發現這顆黑痣其實是黑色素瘤，且已經是第三期，也擴散到淋巴結，不過當時的醫生並沒有積極尋求治療方式，結果一年後，皮爾森的癌症惡化到第四期，且癌細胞也進一步轉移到全身，包括大腦。

▲3年後皮爾森確診罹患黑色素瘤第三期。（圖／翻攝自IG／kassidypierson）

聽到這個毀滅性的消息後，皮爾森決定向另一位醫生求助，開始積極地做了許多治療，包括放射性治療、標靶治療、化療等，也接受了髖關節置換術、腸切除術等手術，甚至參與不同的免疫療法、臨床試驗和藥物治療，但長達6年的抗癌生活，仍敵不過黑色素瘤擴散到腦部，最終被醫師診斷為癌症晚期、回天乏術。

皮爾森在得知噩耗後表示，「我不怕死，我只是很傷心，這是一件非常悲傷的事情」。報導稱，皮爾森在最後的時光裡，除了待在9歲的兒子與未婚夫身邊外，她也著手開始準備自己的葬禮，同時準備了要留給兒子的信件和禮物，幫助兒子了解她是誰，並提醒兒子媽媽總會在身邊。

另外，皮爾森也開辦Tiktok帳號，分享她的抗癌故事，並盡可能地提高人們認識黑色素瘤的致命風險。她說，「總有一天我們都會死，我有機會分享我的死亡，這是很多人沒有機會做到的，我很幸運地能和家人說再見，我也想展示癌症的來龍去脈，這一切的好與壞，這不漂亮也不容易，但在所有壞事中也有些好的時候。」

皮爾森的姊姊在本月10日發布了一段新影片，表示皮爾森已在本月7日晚上安詳離世，「她走的時候和未婚夫在一起，她不痛苦也不孤單，感謝所有人的關注和支持」，同時也不忘引用妹妹常說的話、呼籲大家，「一定要去檢查皮膚」。