同運賣「鮑魚餅乾」違法？市府批性別團體裸露太色情　禁申請法人

▲同性戀者、跨性別等性少數族群在南韓經常遭受歧視、霸凌。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

首爾酷兒文化節從2000年開始舉行至今，參加人數規模從2000人成長至疫情爆發前2019年的15萬人，是南韓最大的LGBT活動、也是亞洲最大型的同志遊行之一。然而，主辦單位日前向首爾市府申請批准非營利法人組織，卻遭到拒絕，原因是2015年時曾有團體在活動攤販上販賣形狀類似女性生殖器的餅乾。

根據韓媒《News1》報導，首爾酷兒文化節組織委員會於22日表示，該組織日前向首爾市府提出非營利法人組織申請，原本以為會順利過關，沒想到卻遭到首爾市府刻意刁難，指出活動時的攤位上曾販賣疑似描繪女性生殖器官的商品，該行為有違法疑慮。消息一出後，首爾市府立即遭到相關團體與支持者痛批。

▲▼南韓女權視覺藝術團體製作外形酷似女性生殖器的手工餅乾，呼籲女性重拾身體自主權。（圖／翻攝自Twitter@sisterhat）

原來，首爾市府所指的「違法商品」，為當地女性主義視覺藝術團體「姐姐帽子」（언니모자）在2015年首爾同志遊行攤販上販賣的手工烤餅，該款手工餅乾的造型為形狀各不相同的女性生殖器，陰道口、陰蒂、大陰唇、小陰唇等部位製作得栩栩如生，招致首爾市府不滿。

另外，首爾市府認為同志遊行活動的部份參加者衣不蔽體、過度裸露身體部位，恐怕有違法疑慮。

據悉，同性戀、性少數等議題在民風保守的南韓向來是敏感話題，屬於進步派政黨「共同民主黨」的前市長朴元淳對同性戀議題採取較包容的態度，任內允許相關團體在市廳廣場申請進行遊行等活動，然而去年7月因性騷醜聞輕生身亡後，來自保守派政黨「國民力量」的吳世勳於今年4月補選時當選首爾市長，一反過去朴元淳的許多政策，市府在性別議題上也漸趨保守化。

根據南韓《刑法》第243、244條規定，若散佈、販賣、展示、上映具有色情內容的文書、圖畫、底片等其他物件，或是製造、持有者，可依法受到處罰。

對此，南韓大眾文化專欄作家李承翰（이승한，音譯）曾於本月6日在臉書上對此事表達強烈不滿，「如果這樣就屬於違法的話，那麼全國各地的休息站與觀光名勝架上所陳列的『升旗酒』（벌떡주）也根本應該被立即禁止販售啊！」

所謂的「升旗酒」，其特殊之處在於瓶蓋被做成男性陰莖勃起時的形狀，在韓語中，벌떡屬於副詞，主要用來描述原本躺平的物品突然挺立的模樣。

▲南韓境內休息站常見的「升旗酒」，據稱可治療男性陽痿。（圖／翻攝自韓網）

李承翰表示，「如果我的記憶是正確的話，她們製作手工餅乾的意圖，主要希望女性能夠重拾對自己身體的掌控權。」

首爾酷兒文化節組織委員會喊冤，認為該款疑似描繪女性生殖器的手工餅乾根本不是自家產品，而是6年前某女權團體參與活動出來擺攤時販售的商品，認為以此理由拒絕批准非營利法人組織申請，實在有失公允。

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