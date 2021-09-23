紐時：多項研究指出「莫德納防護力」比BNT更持久　最新數據曝光

▲《紐約時報》報導，輝瑞及莫德納都能有效對抗新冠，但莫德納似乎更具優勢。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

《紐約時報》報導，過去幾周發表的6項研究指出，莫德納的防護力似乎比輝瑞更持久；《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）22日刊登最新論文，科學家根據美國25州約5千名醫護的狀況，評估疫苗預防有症狀感染的實際效果，發現在施打第2劑數個月後，輝瑞有效性為88.8％，而莫德納仍高達96.3%。

《紐約時報》指出，儘管輝瑞及莫德納皆能有效預防重症及住院病例，但如今不少觀察性研究結果指出，2款疫苗確實存在著細微卻真實的差異。美國疾病管制與預防中心（CDC）於17日發表數據指出，施打第2劑4個月後，輝瑞預防住院有效性從91%下降至77%，而莫德納的效力沒有下降。

美國埃默里大學（Emory University）生物統計學家狄恩（Natalie Dean）表示，「我們的基本假設是，mRNA疫苗功能相似，但之後就會出現差異，雖然差異不大但至少具有一致性」。她強調，2款疫苗預防重症住院都仍非常有效，而研究結果也可能受多種因素影響，包括接種者年齡、施打地點、2劑間隔時間等等。

▲一些學者指出，儘管輝瑞與莫德納皆能有效預防重症及住院，但防護力確實存在細微差異。（圖／達志影像／美聯社）



紐約威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）病毒學家摩爾（John Moore）認為，此差異可能反映出2款疫苗的成分不同。他強調，輝瑞及莫德納預防重症住院的效力依然保持穩定，尤其對65歲以下族群更是如此。

摩爾透露，科學家的最初目標是疫苗防護力達到50%至60%，而如今大家卻在辯論輝瑞88.8%和莫德納96.3%的影響「我們都認為這已經是一個很好的結果了，也為此感到高興」。他強調，輝瑞接種者不須為此驚慌失措。

值得注意的是，美國醫護、老年人等優先施打族群首先接種輝瑞，幾周後才開放注射莫德納，而老年人免疫力下降更快，因此觀察到較年長族群的疫苗效力衰退，可能給人輝瑞保護力更快消失的錯誤印象。輝瑞資深副總裁葛魯博（Bill Gruber）也因此認為，尚無充足科學數據能夠得出上述結論。

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