搭飛機遇3人座「坐中間位」可以靠哪側扶手？　前空服員親解密！

▲坐在中間的乘客有權享有兩側的扶手。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

搭飛機時每個人都有自己習慣的位置，有人喜歡靠走道，有人則喜歡靠窗，但卻很少有人喜歡坐在中間位。事實上，中間位不僅出入不方便，還不能欣賞窗外風景，甚至還要跟兩邊的人搶扶手。不過卻有空服員和禮儀專家出面解析，其實兩側扶手都應該屬於中間位乘客的，可惜卻很少人知道。

前資深空服員兼旅行作家米蘭（Boris Millan）日前接受Podcast節目採訪時提到，長期以來一直有許多人在討論，到底坐在哪個位置的乘客有資格享有3人座中間的兩個扶手，結論是坐在中間位的乘客。米蘭還直言，「這是常識！」

禮儀專家史密斯（Jodi RR Smith）接受《讀者文摘》採訪時稱，「當有3個人同時坐在同一排時，中間位的人有權利控制兩側的扶手，因為靠走道的乘客可以自由移動，並且可以將身體伸向走道，靠窗的人則是能將身體靠在窗戶上。但是中間的人既不能輕易移動或伸展，也沒有地方可以靠。」

根據BBC報導，美國禮儀作家森寧（Daniel Post Senning）認為，「扶手之爭」是個歷久不衰的熱門話題。但他也表示，坐在中間的乘客應該享有這些扶手，然而不幸的是，大多數的人都不知道這件事。

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